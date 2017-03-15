版本:
中国
市场报道 | 2017年 3月 16日 星期四 04:08 BJT

美股盘后：甲骨文大涨3%，之前公布季度业绩

路透3月15日 - 甲骨文周三盘后大涨3%，之前公布季度业绩。

甲骨文公布，会计年度第三季非GAAP每股收益为0.69美元，GAAP每股收益为0.53美元。第三季总营收为92亿美元，以美元汇率计算增长2%，不计入汇率因素增长3%。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计该公司季度每股收益为0.62美元，营收为92.6亿美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐