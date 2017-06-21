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市场报道 | 2017年 6月 22日 星期四 04:46 BJT

美股盘后：甲骨文大涨7.5%，之前公布季度业绩

路透6月21日 - 甲骨文周三盘后大涨7.5%，之前公布季度业绩。

甲骨文公布，会计年度第四季非GAAP每股收益为0.89美元，GAAP每股收益为0.76美元。第四季总营收增长3%，至109亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计该公司季度每股收益为0.78美元，营收为104.5亿美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
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