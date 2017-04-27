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市场报道 | 2017年 4月 28日 星期五 04:54 BJT

美股盘后：百度发布季度业绩后股价急挫5.8%

路透4月27日 - 中国互联网搜索巨头百度周四在美股盘后公布季度业绩，股价急挫5.8%。

百度公布，第一季营收为168.91亿元人民币(24.54亿美元)，较上年同期增长6.8%。该公司在2月时预估首季营收介乎164.8-170.3亿元人民币。

百度首季净利降至17.8亿元人民币，上年同期为19.9亿元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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