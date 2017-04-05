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市场报道 | 2017年 4月 6日 星期四 04:45 BJT

美股盘后：百胜中国劲升6.3%，之前公布季度业绩

路透4月5日 - 百胜中国周三在盘后交易中劲升6.3%，之前公布季度业绩。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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