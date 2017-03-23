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市场报道 | 2017年 3月 24日 星期五 04:24 BJT

美股盘后：美光劲升8%，之前公布季度营收增长

路透3月23日 - 美光周四在盘后交易中劲升8%，之前公布季度业绩。

美光公布会计年度第二季营收大涨58.4%，受公司生产的记忆体晶片需求增加带动。

公司公布，截至3月2日会计年度第二季，录得净利8.94亿美元，或GAAP每股盈利0.77美元，非GAAP每股盈利为0.90美元，上年同期为净亏损9,700万美元或每股亏损0.09美元。

公司净营收增至46.5亿美元，上年同期为29.3亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计美光第二季营收为46.5亿美元，每股盈利为0.85美元。(完) (编译 李军；审校 母红)
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