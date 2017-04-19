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市场报道 | 2017年 4月 20日 星期四 04:11 BJT

美股盘后：美国运通上涨1.9%，此前公布业绩和财测

路透4月19日 - 美国运通周三在美股盘后交易中上涨1.9%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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