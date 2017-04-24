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市场报道 | 2017年 4月 25日 星期二 04:19 BJT

美股盘后：美国铝业上涨1.5%，此前公布季度业绩

路透4月24日 - 美国铝业在周一盘后交易中上涨1.5%，此前公布季度业绩。

美国铝业公布第一季每股盈利1.21美元，扣除一次性项目后，经调整每股收益0.63美元，第一季营收为27亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期美国铝业第一季营收为28.8亿美元，每股收益0.63美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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