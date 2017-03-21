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市场报道 | 2017年 3月 22日 星期三 04:24 BJT

美股盘后：联邦快递公布业绩后股价急挫2.9%

路透3月21日 - 联邦快递(FedEx)周二在美股盘后公布季度业绩，股价盘后下挫2.9%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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