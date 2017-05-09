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市场报道 | 2017年 5月 10日 星期三 04:31 BJT

美股盘后：英伟达公布季度业绩后劲升10%

路透5月9日 - 电脑显卡芯片制造商英伟达(Nvidia)周二在盘后交易中劲升10%，此前公司公布季度营收跳增48.4%。

英伟达公布会计年度第一季净利增至5.07亿美元或每股盈利0.79美元，上年同期分别为2.08亿美元或0.35美元。

季度营收由13.1亿美元增至19.4亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计英伟达季度每股收益0.67美元，营收为19.1亿美元。(完) (编译 李军；审校)
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