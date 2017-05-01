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市场报道 | 2017年 5月 2日 星期二 04:30 BJT

美股盘后：超微半导体(AMD)在公布业绩后股价急跌7.5%

路透5月1日 - 超微半导体(AMD)周一在美股盘后交易中急跌7.5%，之前该公司公布季度业绩。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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