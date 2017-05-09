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市场报道 | 2017年 5月 10日 星期三 04:12 BJT

美股盘后：迪士尼股价下滑1.5%，此前公布季度业绩

路透5月9日 - 迪士尼周二在美股盘后交易中下滑1.5%，此前该公司公布了业绩。

迪士尼公布会计年度第二季每股收益1.50美元，不计入特殊项目每股收益为1.50美元，营收为133.36亿美元，上年同期营收为129.69亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预估迪士尼第二季每股收益为1.41美元，营收为134.5亿美元。(完) (编译 李军；审校 利棣儿)
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