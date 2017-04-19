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市场报道 | 2017年 4月 20日 星期四 04:18 BJT

美股盘后：高通公布季度业绩后股价上扬1%

路透4月19日 - 芯片制造商高通周三在美股盘后公布季度业绩及财测后，股价上扬1%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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