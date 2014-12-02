中国反腐：证监会投资者保护局局长李量涉嫌违法违纪，正接受组织调查

中信期货：中国期指总持仓再度全线增加，多头主力抵抗顽强

5月大盘开局略显不利，连收两十字星阴线，重心回落。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.39%、0.3%和0.3%，对应期指当月合约跌幅分别为0.31%、0.21%和0.29%。当月合约贴水分别为16.3点、6.2点和41.3点，IF和IH贴水微幅缩小。