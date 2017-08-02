背景资料：中国发改委2017年批复的重大交通基建项目一览

路透北京8月2日 - 以下为中国国家发展和改革委员会2017年批复的重大交通基础设施一览：

--国家发改委批复深圳市城市轨道交通第四期的建设规划（2017-2022年），建设6号线支线、12号线、13号线、14号线、16号线共五个项目，总长度148.9 公里。到2022年，形成15条线路、总长约570公里的轨道交通网络，总投资约1,344亿元。

--中国大型车企--安徽江淮汽车集团股份有限公司刊登公告称，已收到国家发改委的批复，批准公司与德国大众汽车旗下大众汽车（中国）投资公司合资生产纯电动乘用车的计划。

--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。

--中国国家发改委周五发布关于北京新机场场外供油项目核准的批复，项目估算总投资为24.83亿元人民币。

--中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。

--中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场东航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为132亿元人民币。

--中国国家发展改革委批复同意建设首都地区环线高速公路通州至大兴段，该项目估算总投资约121.8亿元人民币，为政府与社会资本合作（PPP）项目。

--中国国家发展改革委员会批复克什克腾至承德公路内蒙古自治区段，以及津石国家高速公路海滨大道至长深高速段两项目，总投资137.73亿元人民币。

--国家发展改革委批复宁夏自治区宁东至甜水堡（宁甘界）公路项目，项目估算总投资约为68.62亿元人民币（静态投资约为66.15亿元）。

--国家发改委批复同意建设福建省尤溪中仙至建宁里心公路。项目估算总投资约为235.32亿元人民币（静态投资约为221.74亿元）。

--发改委批复新建黑龙江绥芬河民用机场可行性研究报告，项目总投资11.3亿元，其中发改委安排中央预算内投资2.2亿元，民航局安排民航发展基金4.27亿元，其余投资由省政府和绥芬河市政府按照6:4的比例安排财政资金解决。

**相关重大政策**

--国家发展改革委等14部门联合印发《促进乡村旅游发展提质升级行动方案（2017年）》，明确2017年全国乡村旅游实际完成投资达到约5,500亿元，年接待人数超过25亿人次，乡村旅游消费规模增至1.4万亿元，带动约900万户农民受益的发展目标。

--中国国家发展改革委日前发布指导意见提出，至2020年，京津冀、长江三角洲、珠江三角洲、长江中游、成渝等经济发达地区的超大、特大城市及具备条件的大城市，市域铁路骨干线路基本形成，构建核心区至周边主要区域的一小时通勤圈；其余城市群和城镇化地区具备条件的城市启动市域铁路规划建设工作。

--中国国家发展改革委员会日前发布服务业创新发展大纲（2017-2025 年）》，明确提出到2025年实现服务业增加值“十年倍增”。服务业增加值占GDP比重提高到60%，就业人口占全社会就业人口比重提高到55%。

--中国国务院办公厅日前印发《关于建设第二批大众创业万众创新示范基地的实施意见》，明确了第二批共92个双创示范基地，包括北京市顺义区等45个区域示范基地，北京大学、中国科学院西安光学精密机械研究所等26个高校和科研院所示范基地，中国航空工业集团公司等21个企业示范基地。

--中国国务院办公厅日前下发《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2017年版）》，与2015年4月印发的上一版相比减少了10个条目、27项具体措施。其中特别管理措施包括具体行业措施和适用于所有行业的水平措施。

--中国国家发展和改革委员会发布关于支持“飞地经济”发展的指导意见，支持合作方创新合作模式，允许以资金、技术成果、品牌、管理等多种形式参与合作；如各方共同组建市场化运营主体的，应符合《公司法》等相关法律规定。

--“十三五”国家战略性新兴产业发展规划发布，在重点产业领域中新增加数字创意产业，包括数字文化创意装备、数字文化内容、设计服务等方向。进一步放开基础电信领域竞争性业务，放宽融合性产品和服务的市场准入限制，推进国有电信企业混合所有制试点工作。在高端制造领域，部署采用政府和社会资本合作（PPP）模式推进遥感卫星发展。

--国务院批复同意西部大开发“十三五”规划，顺应推进供给侧结构性改革要求，面向供给结构、需求结构、要素结构、产业结构、生态环保等分别设置具体指标，构建了综合性指标体系，具体包括经济发展、资源环境、社会发展、创新能力等四方面的15项指标。其中，资源环境指标为约束性指标，其余为预期性指标。（完）

浏览中国政府2017年经济及主要改革政策一览，请点击

浏览2016年中国经济及主要改革政策一览，请点击

浏览2016年中国房地产主要政策一览，请点击

浏览中国国家发改委2016年批复的重大交通基建项目一览，请点选 (发稿 沈燕; 审校 乔艳红)