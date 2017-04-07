背景资料：中国政府2017年出台的房地产主要政策一览

路透北京4月7日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。

在供给方面，住建部和国土部要求合理安排住宅用地供应，住房供求矛盾突出、房价上涨压力大的城市要合理增加住宅用地特别是普通商品住房用地供应规模，去库存任务重的城市要减少以至暂停住宅用地供应。

以下为中国2017年推出的主要房地产政策和改革措施：

**中央政府政策/表态**

*--中国住建部和国土部4月6日联合发布通知，要求合理安排住宅用地供应，住房供求矛盾突出、房价上涨压力大的城市要合理增加住宅用地特别是普通商品住房用地供应规模，去库存任务重的城市要减少以至暂停住宅用地供应。

--中国住房和城乡建设部3月29日称，要求各地重点整治房地产开发企业和中介机构垄断房源、操纵市场价格等违法违规行为，并配合金融主管部门继续严查“首付贷”和其他资金违规进入房地产市场的行为，并通报了30家违规房企。

--中国国务院副总理张高丽3月19日表示，要妥善处理处置银行不良资产、债券违约、房地产泡沫等一批风险点，确保不发生系统性金融风险；国家发改委主任何立峰也表示，今年要坚持因城因地实策去库存，控制信贷资金过度流向房地产业。

--中国央行行长周小川3月19日表示，中国金融体系总体健康，但也存在总体杠杆率偏高、债市房市风险和跨市场影子银行业务活跃等风险。

--2017年政府工作报告称，目前三四线城市房地产库存仍然较多，要支持居民自住和进城人员购房需求。坚持住房的居住属性，加快建立和完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制，健全购租并举的住房制度。加强房地产市场分类调控，房价上涨压力大的城市要合理增加住宅用地，规范开发、销售、中介等行为，遏制热点城市房价过快上涨。今年再完成棚户区住房改造600万套。

--中国十二届全国人大五次会议发言人傅莹3月4日表示，全国人大今年没有把房地产税草案提请常委会审议的安排。

--中国国家主席习近平2月28日称，要完善一揽子政策组合，引导投资行为，合理引导预期，保持房地产市场稳定；要调整和优化中长期供给体系，实现房地产市场动态均衡。建立促进房地产市场平稳健康发展长效机制，要充分考虑到房地产市场特点，要紧紧把握“房子是用来住的、不是用来炒的”的定位，深入研究短期和长期相结合的长效机制和基础性制度安排。

--两位消息人士2月24日透露，中国证券业协会拟修改证券公司非公开发行公司债券项目承接负面清单指引，增加对房地产公司的负面清单限定和对钢铁、煤炭等过剩产能的限制，明确发行人子公司属于负面清单范畴的判断标准。

--中国已确定2015-2017三年间，要改造各类棚户区住房1,800万套，2015年棚改开工601万套，2016年开工606万套，今年计划目标是600万套。住建部长陈政高表示，今年要进一步推进棚改货币化安置，特别是在三、四线城市和县城要大幅度提高比例，加快棚改进度，减少重复建设。

住建部副部长陆克华透露，今年要加快房地产税立法，并适时推进改革，有关部门正在按照中央要求开展工作。

--中国国土资源部1月12日表示，要加快研究建立符合国情、适应市场规律的基础性土地制度，促进房地产市场平稳健康发展，对去库存压力大的三四线城市要减少以至暂停住宅用地供应。

**地方政府政策**

*--中国国务院副总理张高丽4月6日称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。

--受国务院宣布成立雄安新区利好刺激，雄安周边霸州、文安、任丘等地楼市近几日亦受热捧，三地4月5日出台楼市调控措施，推出限购政策，遏制房地产投资投机。

--新华社报导，河北雄安新区筹委会4月4日晚间称，将严格贯彻“房子是用来住的，不是用来炒的”精神，安新、容城、雄县三县已经依法对土地、建设、房地产交易等进行管控。

中国河北报业集团旗下河北新闻网4月4日晚间报导称，河北省委书记赵克志及省委副书记许勤近日在雄安新区调研时称，将统筹雄安新区周边的规划、土地管控；严控房地产炒作，确保市场平稳有序。

--天津市3月31日表示，为抑制房地产泡沫，保持房地产市场稳定，将深化区域性住房限购，对在天津市拥有1套及以上住房的非天津市户籍居民家庭、拥有2套及以上住房的天津市户籍居民家庭、拥有1套及以上住房的成年单身（包括未婚和离异）人士，暂停在天津市（滨海新区除外）再次购买新建商品住房和二手住房。

--中国采取限贷限购举措以遏制房价过快上涨的城市继续扩大，杭州、福州和厦门等市继续出台升级版房地产调控措施，提高购房门槛，强化差别化住房信贷政策，这几个城市的房产调控新规均在3月29日起实施。

--继认房又认贷等多手段后，北京市住建委等3月26日晚间再发通知加强商业、办公类项目管理。要求商办类项目不得擅自改变为居住等用途，开发企业新报建商办类项目，最小分割单元不得低于500平方米，商业银行暂停对个人购买商办类项目的个人购房贷款，且个人购买商办类项目需满足限购条件。

--广东中山市政府3月26日发布通知实施住房限购，称对拥有3套及以上住房的本市户籍居民家庭和拥有2套及以上住房的非本市户籍居民家庭，暂停销售新建商品住房。

--厦门市规定，3月25日起该市户籍成年单身（含离异）人士限购1套住房；通过赠与方式转让住房后，再次购买住房需满3年；新购住房需取得产权证后满2年方可上市交易。

--3月17日北京重拳调控楼市之后，又出台若干通知就实施细节做出规定，包括北京地区离婚一年内房贷申请人均按二套房信贷政策执行，非京籍人士购房需连续60个月缴纳个税。

--成都市3月24日起升级限购，将二手住房纳入限购范围，加强购房资格审核，非本区域户籍居民不得通过补缴社会保险在限购区域购买住房。

--河北省沧州市3月23日起实施住房限购政策：非本市户籍居民家庭在主城区已拥有1套及以上住房的，暂不得在主城区购买住房；本市户籍居民家庭在主城区已拥有2套及以上住房的，暂不得购买普通住房（144平方米及以下）；提高住房公积金贷款首付比例，首套30%、二套60%、三套停止发放。

--中国河北省廊坊市出台政策，3月22日起扩大调控区域包括廊坊市主城区和永清县，且差别化住房信贷政策要求也更加严格，即非本地户籍居民家庭限购一套住房，首付款比例不低于五成。

--广州、石家庄、长沙和郑州近日接连出台升级版房地产限购限贷措施，不同程度地提高购买普通商品房最低首付款比例，收紧购房资格，暂停发放第三套及以上住房的商业贷款，并禁止对购房首付款发放贷款或变相发放贷款。

--为完善商品住房销售和差别化信贷政策，北京市住建委、人民银行营管部等联合发布通知，决定从3月18日起实施购买二套房“认房又认贷”，首付比例提高至60%，并暂停发放贷款期限25年以上的个人住房贷款。住建委表示，将切实增加商品住房有效供应，三季度末完成全年土地供应计划，确保新建商品住房成交均价环比不增长。

--江西省赣州市3月15日成为南昌之后该省第二个限购城市，规定满足条件的居民限购一套商品住房，并提高公积金贷款门槛。

青岛市3月15日宣布实施限购限贷政策，同时提高贷款最低首付比例，暂停发放居民家庭购买第三套及以上住房贷款，并自周四(16日)起实施。

南京市3月15日宣布进一步调整住房限购政策，在主城区范围内，暂停向已拥有2套及以上住房的本市户籍居民家庭出售住房，包括新建商品住房和二手住房，并自周四(16日)起实施。

--环北京的涞水和涿州、环上海的嘉善、环南京的滁州、环福州的连江等热点城市周边县市实施限购限贷政策。

--中国杭州市政府决定，自2017年3月3日起进一步调整住房限购政策，包括扩大限购实施范围、升级非本地户籍居民限购措施和增设本地户籍居民家庭限购措施。

--济南市1月17日出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。

--重庆市1月13日扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。

--中国西安市新年伊始收紧房地产调控，规定自2017年1月1日起，居民家庭在城六区范围内只能新购一套住房，强化对个贷首付资金来源的审核，加强住房金融管理。