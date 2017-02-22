背景资料：中国证监会近期出台新政策一览

路透上海2月22日 - 近两个月来，中国证监会密集出台一些监管新政，旨在防范资本市场风险，加强市场监管力度，优化资本市场资源配置功能。其中影响最大的是上周五刚宣布的上市公司再融资新政。

以下是近期证监会出台的新政以及政策要点介绍：

一、2017年2月17日 证监会完善《上市公司非公开发行股票规则》及发布规范上市公司再融资的监管问答

1.取消了将董事会决议公告日、股东大会决议公告日作为上市公司非公开发行股票定价基准日的规定，明确定价基准日只能为本次非公开发行股票发行期的首日。

2.上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。

3.上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。发行可转债、优先股和创业板小额快速融资的,不受此限。

4.上市公司申请再融资时，除金融类企业外，原则上最近一期末不得存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。

二、2017年2月16日 中国金融期货交易所调整股指期货交易安排

1.自2月17日起，将股指期货日内过度交易行为的监管标准从原先的10手调整为20手，套期保值交易开仓数量不受此限；

2.自2月17日结算时起，沪深300、上证50股指期货非套期保值交易保证金调整为20%，中证500股指期货非套期保值交易保证金调整为30%

3.自2月17日起，将沪深300、上证50、中证500股指期货平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之九点二。

三、2017年2月10日 证监会发布《避险策略基金的指导意见》,将保本基金调整为避险策略基金

1.取消连带责任担保机制，避免行业承担刚性兑付义务；

2.完善对避险策略基金的风控要求，明确策略中有关稳定资产的投资范围和细化可投资相关品种，明确组合的平均剩余期限不得超过剩余避险策略周期；

3.限定避险策略基金规模上限，防范相关风险，例如除券商以外的基金管理人，承担差额补足责任的总额不超过其净资产的八倍；

4.完善基金管理人风控管理要求，管理人应当建立健全风险管理体系，确保避险策略基金管理规模与风险控制水平和投资管理能力相适应。

四、2016年12月26日 证监会和发改委联合发布传统基础设施域PPP项目资产证券化相关通知

1.着力优化PPP项目资产证券化审核程序，证券交易所、中国证券投资基金业协会等单位应建立专门的业务受理、审核及备案绿色通道；

2.证监会鼓励支持相关中介机构积极参与PPP项目资产证券化业务；