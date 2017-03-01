背景资料：全球主要国家及地区最新指标利率一览表

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放款融通利率1.75% 2016年6月30日降12.5基点 短期融通利率3.625% 2016年6月30日降12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00% 2008年11月7日降25基点 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%； 渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%。 隔夜贴现窗利率1% 2016年12月15日升25基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.25% 2016年6月9日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率1.50% 2016年8月2日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2016年7月13日降25基点 新西兰 官方指标利率1.75% 2016年11月10日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率3.0% 2016年6月3日启用利率走廊框架 ，隔夜借款利率设定为3.0% 印度 附买回利率6.25% 2016年10月4日降25基点 附卖回利率5.75% 2016年10月4日降25基点 印尼 七天期逆回购利率4.75% 2016年10月20日降25基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.00% 2016年3月10日降5基点 英国 准备金利率0.25% 2016年8月4日降25基点 (向商业银行在央行的准备金支付的利率) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.5% 2016年2月11日降15基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率0.50% 2016年3月17日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率10% 2016年9月16日降50基点 非洲 南非 附买回利率7.0% 2016年3月17日升25基点 主要国家及地区指标利率历来变动一览表，点击右列代码即可阅读浏览。 背景资料: 美国联邦基金利率自1994年以来变动一览表 背景资料: 英国利率自1992年以来变动一览表 背景资料: 欧洲央行指标利率自1999年以来变动一览表 背景资料: 澳洲指标利率自1990年以来变动一览表 背景资料: 中国利率自1990年以来变动一览表 背景资料: 中国金融机构法定准备金率及超额准备金利率变动 一览 《韩国利率纪事》1999年以来指标利率之变动 背景资料: 台湾指标利率自2001年以来变动一览 浏览主要央行官员讲话等消息， 请点选 浏览最近一周《全球主要央行动态》，请点选 浏览《全球主要央行会议预告》，请点选 (完) (整理 李爽)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”