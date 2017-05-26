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亚洲 | 2017年 5月 26日 星期五 11:13 BJT

背景资料：台湾主要人民币债券发行情况一览

    路透台北5月26日 - 台湾自2013年2月开放境内人民币业务，3月中国信托银行发行台湾第一档人民币债券
，此后台湾人民币债券市场开始发展。

    根据柜买中心统计，台湾人民币债券(宝岛债)2017年尚未发行；2016年已发行80.25亿元；2015年已发行
人民币债311.72亿元；2014年则共发行了208亿人民币。
    
    各档宝岛债次级交易代码请参阅                
    
    以下为路透整理2013年以来在台湾发行的主要人民币债券一览表：
    
  (由公司发行)
   2015年
   日期     发债主体            发债额(亿元)  利率(%)    年期
   2015.03  韩国高速                9.0         4.45        3
   2015.02  开曼统一实业            1.42        4.20        3
   2015.01  Air Liquide Finance     5.0         3.97        7

   2014年 
   日期     发债主体            发债额(亿元)  利率(%)    年期
   2014.08  统一中控                5.0         3.50        3
                                    5.0         3.90        5
   2014.07  烨辉海外子公司          3.0         5.00        3
            Golden Developments Holdings
   2014.01  统一中控               10.0         3.60        3
   
   2013年
   日期     发债主体            发债额(亿元)  利率(%)    年期
   2013.05  东元电机                3.0         3.00        3
   2013.05  远东新世纪              5.0         2.95        3

  (由金融机构发行)
   2016年
   日期    发债主体             发债额(亿元)  利率(%)    年期 
   2016.12 HITACHI CAPITAL (UK)      3.00       4.67        3   
   2016.09 中美洲经济整合银行(CABEI) 7.00       3.95        3
                                    10.00       4.20        5         
   2016.08 摩根士丹利                3.50       4.10        5     
   2016.08 高盛                      5.00       4.02        3  
   2016.07 法国东方汇理银行         26.75       4.00        3       
   2016.06 摩根士丹利                3.05       4.40        3   
   2016.06 高盛                     13.55       4.52        3         
   2016.06 第一海湾银行              5.16       4.55        3      
   2016.04 法国东方汇理银行          3.24       5.15        5       
    
   2015年
   日期    发债主体             发债额(亿元)  利率(%)    年期  
   2015.12 韩国产业银行             13.0        4.20        3     
   2015.09 法国东方汇理银行          8.0        4.20        5     
   2015.08 法国兴业银行              1.1        4.31        5         
   2015.08 韩国产业银行             12.0        4.10        3   
   2015.08 花旗集团                  5.3        4.27        5
   2015.08 德意志银行新加坡分行      3.0        4.50        5 
   2015.08 高盛                      5.2        4.30        3       
   2015.08 麦格理集团                2.7        4.00        3
                                     1.0        4.12        5
   2015.08 马来亚银行                3.23       4.10        3          
   2015.07 韩国进出口银行           10.0        4.10        3       
   2015.07 法国兴业银行              2.0        4.00        5       
   2015.07 法国东方汇理银行          7.0        4.20        5    
   2015.07 摩根士丹利                4.8        4.40        5 
                                     0.8        4.10        3    
   2015.07 法国兴业银行              2.6        4.10        5     
   2015.07 FONTERRA                  8.0        4.50       10  
   2015.07 摩根士丹利                5.0        4.02        5   
   2015.07 德意志银行新加坡分行      7.8        4.05        5      
   2015.07 法国兴业银行              5.8        3.82        5   
   2015.06 中国银行台北分行         15.0        3.95        5
                                     5.0        4.05        7
                                     5.0        4.15       10
                                     5.0        4.40       15       
   2015.06 法国东方汇理银行         9.60        4.00        5    
   2015.06 德意志银行新加坡分行     4.30        4.00        5    
   2015.05 德意志银行新加坡分行    16.50        4.30        5  
   2015.04 法国兴业银行             3.00        4.70        5  
   2015.04 Nomura International     6.75        5.00        5
           Funding  
   2015.04 法国东方汇理银行         2.45        4.80        3  
   2015.04 法国兴业银行             1.00        4.50        3
   2015.04 德意志银行新加坡分行     8.00        4.80        4
   2015.04 First Gulf Bank          4.00        5.00        3     
   2015.03 元大银行                 2.65        4.55        2  
   2015.03 Intesa Sanpaolo Bank     4.25        5.25        3
   2015.03 中美洲经济整合银行       8.0         4.75        3
   2015.03 摩根士丹利               2.0         4.34        5 
   2015.03 元大银行                 2.5         4.60        3  
   2015.03 友利银行                 5.0         4.50        3
   2015.03 高盛                     9.4         4.55        4
   2015.03 韩亚金融集团             5.5         4.60        3    
   2015.03 麦格理集团               6.0         4.40        5   
   2015.03 法国兴业银行            10.0         4.03        3  
   2015.03 韩国进出口银行          10.0         4.40        3  
   2015.03 德意志银行新加坡分行     9.92        4.00        3
   2015.03 高盛                     5.25        0          12
   2015.03 韩国进出口银行           5.0         4.20        7
   2015.03 马来亚银行               4.1         4.12        5
   2015.02 韩国进出口银行           3.0         4.05        5    
   2015.02 摩根士丹利               9.8         4.00        5 

   2014年
   日期    发债主体             发债额(亿元)  利率(%)    年期
   2014.12 招商银行香港分行         10.0        4.05        5
   2014.12 交通银行台北分行          2.0        3.30        2
                                     9.0        3.75        5
                                     7.0        3.90        7
                                     2.0        4.00       10  
   2014.11 建银亚洲                  7.0        3.30        2
                                    10.0        3.75        5
                                    10.0        3.95        7
                                     6.0        4.08       10                     
   2014.11 元大宝来证券              3.6        3.50        2
                                     6.4        3.60        3     
   2014.11 凯基证券                  2.0        3.50        2
   2014.10 中美洲开发银行(CABEI)     5.0        3.85        5
   2014.09 中国工商银行新加坡分行    7.0        3.70        5
                                    13.0        3.95        7
   2014.09 中国银行台北分行          5.0        3.25        2
                                    10.0        3.75        5
                                     5.0        4.00        7
   2014.09 中国建设银行台北分行      8.0        3.35        3
                                     6.0        3.75        5
                                     6.0        4.00        7
   2014.08 中国农业银行香港分行     17.0        3.40        3
                                     3.0        3.80        5
   2014.06 中国交通银行香港分行     10.0        3.45        3
                                     5.0        3.85        5
                                     5.0        4.15        7
   2014.01 韩国进出口银行            5.0        4.50       10
    
   2013年
   日期    发债主体             发债额(亿元)  利率(%)    年期
   2013.12 中国建设银行香港分行     20.0        3.25        3
   2013.12 中国银行香港分行         10.0        3.15        2
                                    10.0        3.25        3
   2013.12 中国交通银行香港分行      8.0        3.40        3
                                     4.0        3.70        5
   2013.12 中国农业银行香港分行     12.5        3.30        3
                                     2.5        3.60        5
   2013.06 德意志银行               10.0        2.45        3 
                                     1.0        2.65        5
                                            (附带选择权)       
   2013.05  彰化银行                10.0        2.90        3
   2013.03  中国信托银行            10.0        2.90        3
    
   注: *表新增 (完)

 (记者 董永年; 审校 乔艳红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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