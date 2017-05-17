背景资料：台湾总统蔡英文上任首年重大施政/事件纪实

路透台北5月17日 - 台湾总统蔡英文5月20日上任届满周年。这位60岁的台湾首位女总统，先前曾为大学法律系教 授，也当过台湾对外贸易谈判首席谈判代表。她目前身兼民主进步党主席，在传统以男性支持者为多的民进党中显得 特立独行。蔡英文政府的首任行政院长为林全。 以下为蔡政府上任首年重大施政和事件排序： 日期 重大施政/事 详述 件 2017/5月 被拒参与WHA 台湾未能获邀出席第70届世界卫生大会（WHA），是2009年以来首次未能参与。中国大 陆国务院台湾事务办公室说，民进党政府拒不承认〞九二共识〞，为台湾参加世界卫 生大会设置障碍，台湾〞今年不能参会的责任完全在民进党当局〞。 2017/3/30 年金改革 考试院院会审查通过铨叙部所报送的〞公务人员退休抚恤法草案〞，系年金改革的重 要一步。该草案规范事项包含公务人员退休、资遣、抚恤相关事项；行政院院会也通 过〞公立学校教职员退休抚恤条例草案〞、〞劳工保险条例部分条文修正草案〞，正 式启动年金改革修法程序；三案并将送立法院审议。 2017/3/23 前瞻基建特 行政院提出前瞻基础建设计画，包含五大计画：建构安全便捷的轨道建设、因应气候 别预算案 变迁的水环境建设、促进环境永续的绿能建设、营造智慧国土的数位建设、加强区域 均衡的城乡建设。预计八年共将投入8,824亿台币。此案已在立法院审查。 2017/01/11 绿电改革 号称50年以最大电业市场架构和管理制度改革的〞电业法修正案〞通过，优先开放绿 电先行，但进一步全面开放并未实现。 2016/12/6 劳动条件修 为解决劳工休假日与原先公定假日不完全符合的异状，劳动部推出〞一例一休〞政策 改(一例一休 ，于2016年底在立法院通过，2017元旦起实施。因实施仓促，各方对规定施行细则不 ) 了解，窒碍难行批评多，企业、劳工抗议不断，此事后续意外也引发物价上涨疑虑。 2016/12/2 蔡川热线 总统蔡英文在美东时间12月2日上午10时与时任美国新任总统当选人川普进行越洋电话 谈话。为1979年来中美断交后首次，在国际上掀起风波。 2016/9/29 老年长照方 推动长期照顾十年计画2.0计画，自2017年至2026年总经费预估投入3,148.73亿台币， 案 2017年经费为177.52亿台币，共将扩充居家服务，广设设立日间照顾服务中心，强化 家庭照顾者服务体系、推动社区整体照顾模式等。 2016/9/26 新南向政策 行政院推出〞新南向政策推动计画〞，由长期深耕、全方位发展的方向，寻求与东协1 0国、南亚六国及纽澳等18个目标国家，建立策略性伙伴关系，共创区域的发展和繁荣 ，主要的交易包括经贸合作、人才交流、资源共享和区域链结。 2016/6/25 首次出访 总统蔡英文首次出访，受邀出席巴拿马运河拓宽工程竣工启用仪式，中途过境美国。 自台北直航到迈阿密，是迈阿密国际机场首次来自亚洲的包机直航。 2016/5/20 就任 林全担任蔡英文政府的首任行政院长。 (完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)