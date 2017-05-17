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亚洲 | 2017年 5月 17日 星期三 16:39 BJT

背景资料：台湾总统蔡英文上任首年重大施政/事件纪实

    路透台北5月17日 - 台湾总统蔡英文5月20日上任届满周年。这位60岁的台湾首位女总统，先前曾为大学法律系教
授，也当过台湾对外贸易谈判首席谈判代表。她目前身兼民主进步党主席，在传统以男性支持者为多的民进党中显得
特立独行。蔡英文政府的首任行政院长为林全。
    
    以下为蔡政府上任首年重大施政和事件排序：    
 日期          重大施政/事  详述
               件           
 2017/5月      被拒参与WHA  台湾未能获邀出席第70届世界卫生大会（WHA），是2009年以来首次未能参与。中国大
                            陆国务院台湾事务办公室说，民进党政府拒不承认〞九二共识〞，为台湾参加世界卫
                            生大会设置障碍，台湾〞今年不能参会的责任完全在民进党当局〞。
 2017/3/30     年金改革     考试院院会审查通过铨叙部所报送的〞公务人员退休抚恤法草案〞，系年金改革的重
                            要一步。该草案规范事项包含公务人员退休、资遣、抚恤相关事项；行政院院会也通
                            过〞公立学校教职员退休抚恤条例草案〞、〞劳工保险条例部分条文修正草案〞，正
                            式启动年金改革修法程序；三案并将送立法院审议。
 2017/3/23     前瞻基建特   行政院提出前瞻基础建设计画，包含五大计画：建构安全便捷的轨道建设、因应气候
               别预算案     变迁的水环境建设、促进环境永续的绿能建设、营造智慧国土的数位建设、加强区域
                            均衡的城乡建设。预计八年共将投入8,824亿台币。此案已在立法院审查。
 2017/01/11    绿电改革     号称50年以最大电业市场架构和管理制度改革的〞电业法修正案〞通过，优先开放绿
                            电先行，但进一步全面开放并未实现。
 2016/12/6     劳动条件修   为解决劳工休假日与原先公定假日不完全符合的异状，劳动部推出〞一例一休〞政策
               改(一例一休  ，于2016年底在立法院通过，2017元旦起实施。因实施仓促，各方对规定施行细则不
               )            了解，窒碍难行批评多，企业、劳工抗议不断，此事后续意外也引发物价上涨疑虑。
 2016/12/2     蔡川热线     总统蔡英文在美东时间12月2日上午10时与时任美国新任总统当选人川普进行越洋电话
                            谈话。为1979年来中美断交后首次，在国际上掀起风波。
 2016/9/29     老年长照方   推动长期照顾十年计画2.0计画，自2017年至2026年总经费预估投入3,148.73亿台币，
               案           2017年经费为177.52亿台币，共将扩充居家服务，广设设立日间照顾服务中心，强化
                            家庭照顾者服务体系、推动社区整体照顾模式等。
 2016/9/26     新南向政策   行政院推出〞新南向政策推动计画〞，由长期深耕、全方位发展的方向，寻求与东协1
                            0国、南亚六国及纽澳等18个目标国家，建立策略性伙伴关系，共创区域的发展和繁荣
                            ，主要的交易包括经贸合作、人才交流、资源共享和区域链结。
 2016/6/25     首次出访     总统蔡英文首次出访，受邀出席巴拿马运河拓宽工程竣工启用仪式，中途过境美国。
                            自台北直航到迈阿密，是迈阿密国际机场首次来自亚洲的包机直航。
 2016/5/20     就任         林全担任蔡英文政府的首任行政院长。
 (完)

 (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)
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