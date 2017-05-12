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货币新闻 | 2017年 5月 12日 星期五 08:45 BJT

背景资料：美银美林调降今明两年油价预估，因全球库存及美国供应增加

    路透5月11日 - 美银美林周四调降对2017年和2018年布兰特原油和美国原油价格预估，指因全球原油库存
增加及美国供应反弹速度加快。
    
    该银行将2017年和2018年布兰特原油价格预估分别从61美元和65美元调降至54美元和56美元，同时将2017
年和2018年美国原油价格预估分别从59美元和63美元调降至52和53美元。
    
    油价周四连续第二日上涨，收盘升逾1%，因石油输出国组织(OPEC)的减产行动得到更多支持，此前一日，
美国政府发布的报告显示，美国原油库存大幅减少，增强了对全球供应过剩可能减弱的信心。       
    
    以下为各机构对今明两年油价预估及预估时间图表：    
        
   机构名称               布兰特原油           美国原油       预估时间
                      2017年    2018年    2017年    2018年      
 美银美林              $54       $56       $52       $53       5月11日
 法国巴黎银行          $60       $63       $57       $61       4月4日
 摩根大通           $55.75    $55.50    $53.75    $53.50       3月17日
 法国兴业银行       $58.90       $65    $56.70    $62.50       3月17日
 瑞银                  $60       $70       $58                 1月19日
 荷兰银行              $60       $65       $55       $60       1月12日
 德国商业银行          $50       $53       $49       $51       2016年12月8日
 高盛                  --        $58       --        --        2016年12月16日
 (完) (编译 李爽  审校 白云)
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