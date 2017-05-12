背景资料：美银美林调降今明两年油价预估，因全球库存及美国供应增加

路透5月11日 - 美银美林周四调降对2017年和2018年布兰特原油和美国原油价格预估，指因全球原油库存 增加及美国供应反弹速度加快。 该银行将2017年和2018年布兰特原油价格预估分别从61美元和65美元调降至54美元和56美元，同时将2017 年和2018年美国原油价格预估分别从59美元和63美元调降至52和53美元。 油价周四连续第二日上涨，收盘升逾1%，因石油输出国组织(OPEC)的减产行动得到更多支持，此前一日， 美国政府发布的报告显示，美国原油库存大幅减少，增强了对全球供应过剩可能减弱的信心。 以下为各机构对今明两年油价预估及预估时间图表： 机构名称 布兰特原油 美国原油 预估时间 2017年 2018年 2017年 2018年 美银美林 $54 $56 $52 $53 5月11日 法国巴黎银行 $60 $63 $57 $61 4月4日 摩根大通 $55.75 $55.50 $53.75 $53.50 3月17日 法国兴业银行 $58.90 $65 $56.70 $62.50 3月17日 瑞银 $60 $70 $58 1月19日 荷兰银行 $60 $65 $55 $60 1月12日 德国商业银行 $50 $53 $49 $51 2016年12月8日 高盛 -- $58 -- -- 2016年12月16日 (完) (编译 李爽 审校 白云)