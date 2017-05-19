背景资料：香港政府近年推出的楼市措施一览

路透香港5月19日 - 针对香港楼市炽热情况持续，而认可机构物业按揭业务的竞争愈趋激烈，银行在维持长期可持续性的按揭息差的压力愈来愈大。香港金融管理局周五宣布推出第八轮逆周期措施，加强银行的风险管理，提高抗震能力，保障银行体系稳定。

以下为路透整理的近年政府推出的主要楼市措施:

本届特首梁振英任内推行措施:

**2017年5月**

--金管局推出第八轮逆周期措施，提高银行信用风险资本要求，新造按揭贷款风险权重下限从15%提高到25%。

--涉及一个或以上现有按揭贷款的借款人及或担保人的按揭成数上限下调一成。

--主要收入来自香港以外地区借款人的“供款与入息比率”上限下调一成。

**2017年4月**

--针对＂一约多伙＂情况，收紧住宅印花税豁免的安排，香港永久性居民以一份文书购入超过一个单位，均须按15%的新住宅印花税率缴税，而非只须以较低的第2标准税率缴税。

**2016年11月**

--全面提高住宅物业交易的从价印花税税率，税率划一为15%，以取代原来的从价印花税第1标准税率（即双倍从价印花税税率）。新税率适用于所有个人或公司购买住宅物业的交易，但在购买物业时没持有任何其他住宅物业的香港永久居民可获豁免，只须按较低的第2标准税率缴税。

**2015年2月**

--金管局推出第七轮逆周期措施，价值700万港元以下自用住宅物业的最高按揭成数下调最多一成。最高可按七成而价值不高于600万港元的物业，最高按揭成数划一下调到六成。

--第二套自用住宅物业的《供款与入息比率》上限，由现时最高五成调低至四成；在利率压力测试下的上限由现时最高六成调低至五成。

--各类非自用物业按揭贷款，包括住宅物业、工商物业及车位按揭贷款的《供款与入息比率》上限，由现时最高五成调低至四成；在利率压力测试下的上限由现时最高六成调低至五成。

**2014年5月**

--微调双倍印花税政策，将退税差额期限由原来的签订临时买卖合约起计六个月，延长至签订正式买卖合同后六个月。

**2013年4月**

--《一手住宅物业销售条例》正式生效，就一手住宅物业销售的各项环节，订立详细规定，违反条例条文属罪行，最高可被罚款500万港元及判监七年。

--暂停优先满足港人住屋需要的“港人港地”政策，特首称有需要时可再次启动。

**2013年2月**

--上调物业从价印花税率，价值200万港元以下物业印花税率由100港元增至交易金额的1.5%。200万港元以上的印花税率较现行增加一倍；税阶分别由1.5%、2.25%、3%、3.75%和4.25%倍增。但签约时没拥有物业的香港永久居民可获豁免。已拥有一套物业，但又希望换楼的人士，政府会给予六个月的时间买家取回印花税差额。

--金管局推出第六轮逆周期措施，提升银行风险管理和抗震能加。三项措施包括：银行为按揭贷款申请人进行压力测试时，由现时假设2个百分点的利率上升幅度增加至3个百分点，适用于所有物业按揭贷款；所有工商物业的按揭贷款最高按揭成数，一律按原来适用上限下调一成；停车位按揭的最高按揭成数一律定为四成，贷款年期上限统一为15年。

**2013年1月**

--不再推出曾荫权时代提出可“先租后买”的“置安心资助房屋计划”。

**2012年10月**

--上调额外印花税税阶，向在6个月内、6-12个月及12-36个月转售物业征收额外印花税税率，分别升至20%、15%和10%。同时，将额外印花税适用期由两年延长至三年。

--开征买家印花税，税率划一为15%，适用于香港永久性居民以外的任何人士或公司取得住宅物业。部分交易，包括如涉及香港永久性居民及其非香港永久性居民的近亲，可获得豁免。

**2012年9月**

--收紧已拥有一个或以上未完全偿还按揭的物业(住宅或工商业楼宇)的按揭申请。以＂供款与入息比率＂为基础申请物业贷款，申请人的供款与入息比率上限由50%下调至40%；同时在利率压力测试下，申请人的供款与入息比率上限由现时的60%下调至50%。

--若申请人以“资产水平”为基础而申请新的按揭贷款，最高按揭成数上限从现时的40%下调至30%。

--若按揭贷款申请人的主要收入并非源自香港，最高按揭成数从现时按照所适用的最高成数下调10个百分点，改为下调20个百分点。

--所有新造按揭贷款的年期上限设定为30年。

**2012年8月**

--出售830个剩余居屋单位、全数出售首个“置安心”项目约1,000个单位，2013年初预售楼花；并倾向出售四个上届政府规划的置安心项目，涉及4,000个单位。开展研究新的置业安居计划。

--加快审批预售楼花申请，未来三至四年的一手私人住宅供应量预计为6.5万个。

--政府会视乎市场反应，适度加售住宅用地。

--改建或重建工厂大厦，增加短期出租公屋供应。

--将36幅政府、机构或社区用地拨作公私营住宅用地，提供约11,900个单位。

**2012年8月**

--宣布推出5,000个名额，供白表申请人可免补地价购买二手居屋。

上届特首曾荫权任内推出措施:

**2011年10月**

--由2016/17年度起，四年内提供共超过1.7万个居屋单位，每年约2,500-6,500个。首年度先提供2,500个。

**2011年6月**

--所有价值1,000万港元以上的住宅物业的最高按揭成数为五成。

--价值700-1,000万港元住宅物业的最高按揭成数调低至六成，贷款额不可超过500万港元。

--价值700万港元以下的住宅物业最高可以做七成按揭，贷款额最高为420万港元。

--如按揭贷款申请人的主要收入并非来自香港，贷款的最高按揭成数，不论物业的种类和价值，亦需按照所适用的标准下调至少一成。

--以按揭贷款申请人资产净值为依据所批出的按揭贷款，最高按揭成数由五成一律下调至四成。

**2010年11月**

--向在6个月内、6-12个月及12-24个月转售物业加征额外印花税，税率分别为15%、10%和5%。

--收紧大额物业按揭成数，1,200万港元以上物业按揭成数由六成降至五成。

--价值800-1,200万港元的住宅物业的按揭贷款最高成数从七成下调至六成，贷款额不可超过600万港元。

--价值800万港元以下物业按揭成数上限仍维持七成，但贷款额不多于480万港元。

--所有非自住住宅物业、以公司名义持有物业、工商物业按揭成数一律下调至五成。

--全面取消所有住宅交易延迟缴交印花税。

**2010年10月**

--与香港房屋协会合作，推出“先租后买”的“置安心资助房屋计划”。

--将房地产于资本投资者入境计划下（即投资移民）的投资资产类别中剔除。

--未来10年政府平均每年需提供可兴建约2万个私人住宅单位的土地，确保楼市健康平稳发展。

--加快内部程序，向市场提供更多住宅用地；加快启德发展区的基建工程，提早至2015年将区内住宅用地推出市场。

**2010年8月**

--将价值1,200万港元以上物业按揭成数，由原来的七成收紧至六成。

--非自住物业实施六成按揭上限。

--禁止一手住宅物业以私人名义“摩货”(Confirmor，即在物业未完成交易前转售)方式出售。

--提高取消交易的没收订金比例，由占楼价5%升至10%。

--要求向银行进行按揭贷款人士，其供款对收入比例不能高于50%。

--按揭证券公司暂停接受逾九成按揭贷款申请。

--主动推出三幅规模较细的中小型住宅土地拍卖。

**2010年4月**

--推出“九招12式”，规管发展售销售一手住宅楼宇，包括楼盘开售前七天提供售楼说明书、楼盘开售前三天公布销售价单、发展商必须提供最少一个与交楼标准完全一致的示范单位等。

**2010年2月**

--调高价值2,000万港元以上豪宅印花税率，由3.75%升至4.25%。

--不再容许购买2,000万港元以上楼宇的买家延交税款。

--研究活化居者有其屋第二市场。

**2009年10月**