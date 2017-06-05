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亚洲 | 2017年 6月 5日 星期一 10:48 BJT

背景资料：2017年中国信用债违约一览

    路透上海6月5日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加
；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债
违约案例数量或仍维持在较高水平。
    
    以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览：
    
  发债主体   债券简称   发行规模  兑付日或  期限 票面利率 主承销商  债券种类     备    注
                     (亿元人民币) 付息日 
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  大连机床  14机床PPN001    5     5月20日    3年   8.60%  浦发银行   PPN      本息违约，兑付日因
  集团                                                                       节假日顺延至5月22日
  四川煤炭  14川煤炭PPN001 10     5月19日    3年   7.65%  交通银行   PPN         本息违约
  产业集团
  四川煤炭  12川煤炭MTN1    5     5月15日    5年   5.94%  农业银行   中票     仅付利息，本金未还
  产业集团
  山东山水  14山水MTN002   12     5月12日    3年   6.20%  招商银行   中票        本息违约
  水泥集团                                                 
  春和集团  12春和债        5.4   4月24日    6年   7.78%  中投证券   企业债      付息违约 
  东北特殊  13东特钢MTN2    8     4月12日    5年   5.63%  农业银行   中票        付息违约   
  钢集团                                                                           
  珠海中富  12珠中富MTN1    5.9   3月28日    5年   6.60%  交通银行   中票    未按期兑付本息
                                                          工商银行           启动信用增进程序
                                                                         4/18付全部利息3,894万元
                                                                         5/2兑付本金3.8亿元
                                                                         6/1兑付剩余2.1亿本金
  华盛江泉  12江泉债        8     3月13日    7年   8.40%  东兴证券   企业债  未能按时支付回售
  集团                                                                       债券本金
  中国城市  16中城建MTN001 18     3月1日     5年   3.97%  浙商银行   中票        付息违约
  建设控股集团                                            华泰证券
  山东山水  14山水MTN001   10     2月27日    3年   6.10%  招商银行   中票        本息违约
  水泥集团                                                兴业银行  
  大连机床  16大机床SCP002  5     2月13日   9个月  6.00%  兴业银行   超短融  触发交叉违约，启动
  集团                                                                      豁免违约及救济方案后
                                                                            未按期办妥法律手续，
                                                                            兑付日提前至2月13日 
  
  大连机床  16大机床SCP003  5     2月7日    9个月  6.00%  兴业银行   超短融  触发交叉违约条款后
  集团                                                                       未获持有人会议豁免
                                                                             兑付日提前至2月7日
  内蒙古博源 16博源SCP002   8     1月29日   9个月  6.60%  浦发银行   超短融  本息违约，兑付日因
  控股集团                                                进出口银行         假期延至2月3日
  东北特殊  13东特钢MTN1   14     1月15日    5年   6.10%  中国银行   中票    付息违约，付息日因 
    
  钢集团                                                                     假期延至1月16日   
  大连机床  16大机床MTN001  4     1月14日    3年   7.00%  兴业银行   中票    付息违约，付息日因 
  
  集团                                                                       假期延至1月16日    
  
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    此外，今年以来信用债市场还有如下风险事件：
    
    --5月22日，中钢股份公告称，将“10中钢债”                回售登记期再度延长至6月2日结束，这
已是10中钢债回售登记第27次延期。而中钢国际           去年9月末公告称，收到控股股东中国中钢集团通
知，中钢集团债务重组方案正式获得批准。
    中国银行                    去年12月6日称，包括该行在内的六家债委会主席行与中钢集团正式签署
债务重组框架协议，将对本息总额600亿元人民币的债权整体重组，其中部分可通过发行可转债的方式置换金
融机构对应债权。(完)

 (整理 李宏薇; 审校 边竞)
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