航空产业：俄罗斯米格21中程客机进行首航，对波音和空客发起挑战

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透莫斯科5月28日 - 俄罗斯米格21(MS-21)新型中程客机周日进行了首航，这是后苏联时期主流商用飞机首次投产，俄罗斯希望这能与西方对手的飞机展开竞争。
该飞机制造商Irkut Corporation及其国营母公司United Aircraft Corporation (UAC)在意外发出的声明中称，米格-21-300飞机成功完成了30分钟的飞行，飞行高度为1,000米，速度为每小时300公里。
这次试航之前未向媒体公布，在三周前中国的C919飞机进行了首航，凸显波音和空中客车(Airbus,空中巴士)等航空巨擘面临的竞争加剧。
俄罗斯官员曾称，米格-21在许多方面都优于西方竞争对手，将受到俄罗斯和外国航空公司的青睐，但西方分析师称，若要粉碎航空业欧美双巨头的垄断，俄罗斯和中国还要面对巨大的挑战。
“此次飞行任务已完成。情况良好，并无阻碍进一步测试的观察结果，”声明引述试飞员Oleg Kononenko称。
但相对于近期北美及欧洲机种首航动辄3-4小时，俄罗斯这次的首航行程偏短及飞行高度相对较低，欧美航空业消息人士对此表示感到意外。
“这表示他们面临严重的局限，或是可能发生了什么状况，决定返回，”一位不愿具名的欧美飞行测试工程师指出。
UAC发言人表示，这次试飞行程长度已足够测试所有必要的空中检查。(完) (编译 于春红/蔡美珍；审校 高琦/白云)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为