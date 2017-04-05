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货币新闻 | 2017年 4月 5日 星期三 10:10 BJT

芝加哥期市：大豆从六个月低位回升，玉米大跌后小涨

    路透新加坡4月5日 - 芝加哥大豆期货周三小涨，自昨日所及六个月低位回升。
    
    玉米期货小涨，周二因美国播种季天气情况改善创下近一个月最大单日跌幅。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期约周二跌至每蒲式耳9.36-1/2美元，为9月27日以来最低。玉米期货昨日下跌1.3%，亦创3月9日以来最大单日跌幅。

    美国农业部(USDA)上周预估美国大豆种植面积将创近8,950万英亩
的纪录，高于分析师预期。巴西产量料创纪录的预期也让市场依然承压。
    
    谘询机构Celeres将巴西2016/17年大豆产量从3月时预估的1.0965亿吨上调至1.138亿吨。
    
    经纪商INTL FCStone将巴西大豆产量从上月时预估的1.0907亿吨上调至1.116亿吨。
    
    玉米期货面临阻力，因美国中西部部分地区和密西西比河三角洲降雨，使作物种植前景改善。
    
    USDA周一称，美国冬麦优良率为51%，上年同期为59%。
    
    交易商称，大宗商品基金周二净卖出CBOT玉米和大豆期货合约，净买入少量小麦合约。

 以下为0126 GMT报价：
 合约           价格      变动     涨跌%   两日涨跌%  30日移动均值     RSI
 CBOT小麦     428.25      1.25    +0.29%      +0.41%        437.29      53
 CBOT玉米     364.00      1.00    +0.28%      -0.07%        366.71      53
 CBOT大豆     943.00      5.25    +0.56%      -0.32%       1001.39      20
 CBOT稻米      10.09     $0.02    +0.20%      +1.97%         $9.76      76
 WTI原油       51.20     $0.17    +0.33%      +1.19%        $50.47      68
 汇率                                                                     
 欧元/美元    $1.068    $0.003    +0.28%      +0.05%                      
 美元/澳元    0.7569    -0.006    -0.77%      -0.93%                      
 
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。
    (完) (编译 许娜/张若琪 审校 王丽鑫/汪红英/杜明霞)
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