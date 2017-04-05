芝加哥期市：大豆从六个月低位回升，玉米大跌后小涨

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透新加坡4月5日 - 芝加哥大豆期货周三小涨，自昨日所及六个月低位回升。 玉米期货小涨，周二因美国播种季天气情况改善创下近一个月最大单日跌幅。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期约周二跌至每蒲式耳9.36-1/2美元，为9月27日以来最低。玉米期货昨日下跌1.3%，亦创3月9日以来最大单日跌幅。 美国农业部(USDA)上周预估美国大豆种植面积将创近8,950万英亩 的纪录，高于分析师预期。巴西产量料创纪录的预期也让市场依然承压。 谘询机构Celeres将巴西2016/17年大豆产量从3月时预估的1.0965亿吨上调至1.138亿吨。 经纪商INTL FCStone将巴西大豆产量从上月时预估的1.0907亿吨上调至1.116亿吨。 玉米期货面临阻力，因美国中西部部分地区和密西西比河三角洲降雨，使作物种植前景改善。 USDA周一称，美国冬麦优良率为51%，上年同期为59%。 交易商称，大宗商品基金周二净卖出CBOT玉米和大豆期货合约，净买入少量小麦合约。 以下为0126 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 428.25 1.25 +0.29% +0.41% 437.29 53 CBOT玉米 364.00 1.00 +0.28% -0.07% 366.71 53 CBOT大豆 943.00 5.25 +0.56% -0.32% 1001.39 20 CBOT稻米 10.09 $0.02 +0.20% +1.97% $9.76 76 WTI原油 51.20 $0.17 +0.33% +1.19% $50.47 68 汇率 欧元/美元 $1.068 $0.003 +0.28% +0.05% 美元/澳元 0.7569 -0.006 -0.77% -0.93% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完) (编译 许娜/张若琪 审校 王丽鑫/汪红英/杜明霞)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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