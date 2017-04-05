芝加哥期市：大豆从六个月低位回升，玉米大跌后小涨

路透新加坡4月5日 - 芝加哥大豆期货周三小涨，自昨日所及六个月低位回升。 玉米期货小涨，周二因美国播种季天气情况改善创下近一个月最大单日跌幅。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期约周二跌至每蒲式耳9.36-1/2美元，为9月27日以来最低。玉米期货昨日下跌1.3%，亦创3月9日以来最大单日跌幅。 美国农业部(USDA)上周预估美国大豆种植面积将创近8,950万英亩 的纪录，高于分析师预期。巴西产量料创纪录的预期也让市场依然承压。 谘询机构Celeres将巴西2016/17年大豆产量从3月时预估的1.0965亿吨上调至1.138亿吨。 经纪商INTL FCStone将巴西大豆产量从上月时预估的1.0907亿吨上调至1.116亿吨。 玉米期货面临阻力，因美国中西部部分地区和密西西比河三角洲降雨，使作物种植前景改善。 USDA周一称，美国冬麦优良率为51%，上年同期为59%。 交易商称，大宗商品基金周二净卖出CBOT玉米和大豆期货合约，净买入少量小麦合约。 以下为0126 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 428.25 1.25 +0.29% +0.41% 437.29 53 CBOT玉米 364.00 1.00 +0.28% -0.07% 366.71 53 CBOT大豆 943.00 5.25 +0.56% -0.32% 1001.39 20 CBOT稻米 10.09 $0.02 +0.20% +1.97% $9.76 76 WTI原油 51.20 $0.17 +0.33% +1.19% $50.47 68 汇率 欧元/美元 $1.068 $0.003 +0.28% +0.05% 美元/澳元 0.7569 -0.006 -0.77% -0.93% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完) (编译 许娜/张若琪 审校 王丽鑫/汪红英/杜明霞)