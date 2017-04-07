芝加哥期市：大豆价格下滑，料创30个月来最长周线连跌记录

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透悉尼4月7日 - 美国大豆周五小幅下跌，尽管市场对阿根廷收割 延迟感到担忧，本周大豆价格料连续第五周下跌，为30个月以来最长连跌 。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货本周跌逾0.5%，连续第 五周下跌。 这是2014年9月以来最长周线连跌记录。 主力玉米合约本周累计已跌近1%，回吐近半数上周的涨幅。 主力小麦合约本周累计也跌近1%，上周上涨0.4%。 根据美国农业部(USDA)公布的出口销售报告，3月30日止当周出口销售旧作小麦56.84万吨，高于行业预估 。 联合国粮食及农业组织(粮农组织,FAO)称，全球2017年谷物产量料接近2016年达到的记录水准。 大豆受阿根廷降雨的支撑，因降雨引发收割可能推迟的疑虑。 以下爲0057 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 423.25 0.00 +0.00% -1.51% 434.52 45 CBOT玉米 361.25 0.50 +0.14% -0.96% 365.59 48 CBOT大豆 940.75 -0.75 -0.08% -0.37% 992.74 19 CBOT稻米 10.15 -$0.03 -0.29% -0.25% $9.80 76 WTI原油 51.71 $0.01 +0.02% +1.09% $50.21 71 汇率 欧元/美元 $1.064 $0.000 +0.02% -0.17% 美元/澳元 0.7537 -0.001 -0.11% -0.38% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王丽鑫/张若琪 审校 徐文焰/许娜)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。