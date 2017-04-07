芝加哥期市：大豆价格下滑，料创30个月来最长周线连跌记录

路透悉尼4月7日 - 美国大豆周五小幅下跌，尽管市场对阿根廷收割 延迟感到担忧，本周大豆价格料连续第五周下跌，为30个月以来最长连跌 。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货本周跌逾0.5%，连续第 五周下跌。 这是2014年9月以来最长周线连跌记录。 主力玉米合约本周累计已跌近1%，回吐近半数上周的涨幅。 主力小麦合约本周累计也跌近1%，上周上涨0.4%。 根据美国农业部(USDA)公布的出口销售报告，3月30日止当周出口销售旧作小麦56.84万吨，高于行业预估 。 联合国粮食及农业组织(粮农组织,FAO)称，全球2017年谷物产量料接近2016年达到的记录水准。 大豆受阿根廷降雨的支撑，因降雨引发收割可能推迟的疑虑。 以下爲0057 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 423.25 0.00 +0.00% -1.51% 434.52 45 CBOT玉米 361.25 0.50 +0.14% -0.96% 365.59 48 CBOT大豆 940.75 -0.75 -0.08% -0.37% 992.74 19 CBOT稻米 10.15 -$0.03 -0.29% -0.25% $9.80 76 WTI原油 51.71 $0.01 +0.02% +1.09% $50.21 71 汇率 欧元/美元 $1.064 $0.000 +0.02% -0.17% 美元/澳元 0.7537 -0.001 -0.11% -0.38% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王丽鑫/张若琪 审校 徐文焰/许娜)