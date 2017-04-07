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货币新闻 | 2017年 4月 7日 星期五 09:45 BJT

芝加哥期市：大豆价格下滑，料创30个月来最长周线连跌记录

    路透悉尼4月7日 - 美国大豆周五小幅下跌，尽管市场对阿根廷收割
延迟感到担忧，本周大豆价格料连续第五周下跌，为30个月以来最长连跌
。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货本周跌逾0.5%，连续第
五周下跌。
    
    这是2014年9月以来最长周线连跌记录。

    主力玉米合约本周累计已跌近1%，回吐近半数上周的涨幅。
    
    主力小麦合约本周累计也跌近1%，上周上涨0.4%。
    
    根据美国农业部(USDA)公布的出口销售报告，3月30日止当周出口销售旧作小麦56.84万吨，高于行业预估
。
    
    联合国粮食及农业组织(粮农组织,FAO)称，全球2017年谷物产量料接近2016年达到的记录水准。
    
    大豆受阿根廷降雨的支撑，因降雨引发收割可能推迟的疑虑。
    
 以下爲0057 GMT报价：
 合约            价格     变动     涨跌%  两日涨跌%  30日移动均值    RSI
 CBOT小麦      423.25     0.00    +0.00%     -1.51%        434.52     45
 CBOT玉米      361.25     0.50    +0.14%     -0.96%        365.59     48
 CBOT大豆      940.75    -0.75    -0.08%     -0.37%        992.74     19
 CBOT稻米       10.15   -$0.03    -0.29%     -0.25%         $9.80     76
 WTI原油        51.71    $0.01    +0.02%     +1.09%        $50.21     71
 汇率                                                              
  欧元/美元    $1.064   $0.000    +0.02%     -0.17%                
 美元/澳元     0.7537   -0.001    -0.11%     -0.38%                
 
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王丽鑫/张若琪 审校 徐文焰/许娜)
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