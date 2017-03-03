芝加哥期市：大豆价格因巴西出货推迟而反弹，小麦连两日下跌

路透新加坡3月3日 - 美国大豆期货价格周五小升，四个交易日来有 三天上涨，巴西出货推迟支撑市场人气，不过全球供应充沛仍抑制升势。 玉米价格下跌，但周线可望创下10月以来最高单周升幅，因预期美国 乙醇产量增加；小麦价格则连续第二天下跌。 巴西官员周四表示，巴西大雨冲毁道路，造成卡车从中西部地区运送 大豆的过程受阻，使得北部港口至少有11艘船只的装运作业因而推迟。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆合约周线料上涨1.4%，结束 连续两周跌势。 玉米合约周线涨4.2%，为10月以来最大周线涨幅；而小麦 周线涨0.8%，为连续第二周上涨。 大豆价格周四承压，因对于巴西大豆收获规模的预估继续上升。贸易 消息人士称，私营分析公司Informa Economics将巴西大豆收获规模上调 至纪录高位1.08亿吨，较前次预估上调了200万吨。 这一数字高于巴西政府机构Conab上次月度预估的1.056亿吨以及美国 农业部(USDA)1.04亿吨的预估值。 玉米及大豆期货本周稍早上涨，在一定程度上得益于有关美国生物燃 料政策可能调整以提升产量的报导。 而代表石油、生物燃料及其它利益的贸易团体联盟，在周四敦促美国 政府不要同意改变本国生物燃料计划的请求。 以下为0228 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 451.25 -1.50 -0.33% +1.69% 449.40 46 CBOT玉米 379.25 -0.25 -0.07% +1.68% 374.33 53 CBOT大豆 1038.00 0.75 +0.07% +0.22% 1051.58 48 CBOT稻米 9.65 $0.02 +0.26% +0.84% $9.82 40 WTI原油 52.76 $0.15 +0.29% -1.99% $53.28 37 汇率 欧元/美 $1.051 -$0.003 -0.32% -0.60% 元 美元/澳 0.7547 -0.013 -1.65% -1.44% 元 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 戴素萍/刘秀红；审校 龚芳/高琦/王兴亚)