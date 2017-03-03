芝加哥期市：大豆价格因巴西出货推迟而反弹，小麦连两日下跌

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透新加坡3月3日 - 美国大豆期货价格周五小升，四个交易日来有 三天上涨，巴西出货推迟支撑市场人气，不过全球供应充沛仍抑制升势。 玉米价格下跌，但周线可望创下10月以来最高单周升幅，因预期美国 乙醇产量增加；小麦价格则连续第二天下跌。 巴西官员周四表示，巴西大雨冲毁道路，造成卡车从中西部地区运送 大豆的过程受阻，使得北部港口至少有11艘船只的装运作业因而推迟。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆合约周线料上涨1.4%，结束 连续两周跌势。 玉米合约周线涨4.2%，为10月以来最大周线涨幅；而小麦 周线涨0.8%，为连续第二周上涨。 大豆价格周四承压，因对于巴西大豆收获规模的预估继续上升。贸易 消息人士称，私营分析公司Informa Economics将巴西大豆收获规模上调 至纪录高位1.08亿吨，较前次预估上调了200万吨。 这一数字高于巴西政府机构Conab上次月度预估的1.056亿吨以及美国 农业部(USDA)1.04亿吨的预估值。 玉米及大豆期货本周稍早上涨，在一定程度上得益于有关美国生物燃 料政策可能调整以提升产量的报导。 而代表石油、生物燃料及其它利益的贸易团体联盟，在周四敦促美国 政府不要同意改变本国生物燃料计划的请求。 以下为0228 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 451.25 -1.50 -0.33% +1.69% 449.40 46 CBOT玉米 379.25 -0.25 -0.07% +1.68% 374.33 53 CBOT大豆 1038.00 0.75 +0.07% +0.22% 1051.58 48 CBOT稻米 9.65 $0.02 +0.26% +0.84% $9.82 40 WTI原油 52.76 $0.15 +0.29% -1.99% $53.28 37 汇率 欧元/美 $1.051 -$0.003 -0.32% -0.60% 元 美元/澳 0.7547 -0.013 -1.65% -1.44% 元 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 戴素萍/刘秀红；审校 龚芳/高琦/王兴亚)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。