版本:
中国
货币新闻 | 2017年 3月 3日 星期五 11:03 BJT

芝加哥期市：大豆价格因巴西出货推迟而反弹，小麦连两日下跌

    路透新加坡3月3日 - 美国大豆期货价格周五小升，四个交易日来有
三天上涨，巴西出货推迟支撑市场人气，不过全球供应充沛仍抑制升势。
    
    玉米价格下跌，但周线可望创下10月以来最高单周升幅，因预期美国
乙醇产量增加；小麦价格则连续第二天下跌。
    
    巴西官员周四表示，巴西大雨冲毁道路，造成卡车从中西部地区运送
大豆的过程受阻，使得北部港口至少有11艘船只的装运作业因而推迟。

    芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆合约周线料上涨1.4%，结束
连续两周跌势。
    
    玉米合约周线涨4.2%，为10月以来最大周线涨幅；而小麦
周线涨0.8%，为连续第二周上涨。
    
    大豆价格周四承压，因对于巴西大豆收获规模的预估继续上升。贸易
消息人士称，私营分析公司Informa Economics将巴西大豆收获规模上调
至纪录高位1.08亿吨，较前次预估上调了200万吨。
    
    这一数字高于巴西政府机构Conab上次月度预估的1.056亿吨以及美国
农业部(USDA)1.04亿吨的预估值。
    
    玉米及大豆期货本周稍早上涨，在一定程度上得益于有关美国生物燃
料政策可能调整以提升产量的报导。
    
    而代表石油、生物燃料及其它利益的贸易团体联盟，在周四敦促美国
政府不要同意改变本国生物燃料计划的请求。

 以下为0228 GMT报价：
 合约      价格     变动     涨跌%   两日涨跌  30日移动均   RSI
                                     %         值           
 CBOT小麦  451.25   -1.50    -0.33%  +1.69%    449.40       46
 CBOT玉米  379.25   -0.25    -0.07%  +1.68%    374.33       53
 CBOT大豆  1038.00  0.75     +0.07%  +0.22%    1051.58      48
 CBOT稻米  9.65     $0.02    +0.26%  +0.84%    $9.82        40
 WTI原油   52.76    $0.15    +0.29%  -1.99%    $53.28       37
 汇率                                                       
 欧元/美   $1.051   -$0.003  -0.32%  -0.60%                 
 元                                                         
 美元/澳   0.7547   -0.013   -1.65%  -1.44%                 
 元                                                         
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 戴素萍/刘秀红；审校 龚芳/高琦/王兴亚)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐