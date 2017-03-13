芝加哥期市：大豆价格小幅脱离两个月低位；小麦小升

路透悉尼3月13日 - 美国大豆周一小幅脱离上一交易日触及的两个月 低位，美国农业部预测巴西产量创纪录，令大豆升势受限。 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货3月合约攀升0.3%，至每蒲式 耳10.09-1/4美元。上周五收跌0.45%，之前曾触及1月11日以来最低位每 蒲式耳10.03美元。 小麦合约上涨0.14%，至每蒲式耳3.64-1/4美元。上一交易日收 跌0.75%，曾触及2月24日以来最低点每蒲式耳3.62-1/2美元。 交投最活跃的小麦合约涨0.3%至每蒲式耳4.41-1/2美元，上周 五收跌0.8%。 美国农业部上周四上调对巴西大豆产量预估至1.08亿吨的纪录高位， 上月预估为1.04亿吨。 美国农业部还将全球2016/17年度玉米期末库存的预期上调至2.2068 亿吨，高于交易商的平均预估。上月农业部预估值为2.1756亿吨。 以下为0130GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 441.50 1.00 +0.23% -0.56% 451.09 38 CBOT玉米 364.75 0.50 +0.14% -0.61% 374.29 33 CBOT大豆 1009.25 2.75 +0.27% -0.17% 1040.34 31 CBOT稻米 9.69 $0.00 +0.00% +0.52% $9.72 60 WTI原油 48.06 -$0.43 -0.89% -2.48% $52.78 14 汇率 欧元/美 $1.068 $0.001 +0.12% +1.01% 元 美元/澳 0.7545 0.001 +0.07% +0.55% 元 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完) (编译 王琛/孙国玉；审校 戴素萍/郑茵)