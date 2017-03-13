芝加哥期市：大豆价格小幅脱离两个月低位；小麦小升

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透悉尼3月13日 - 美国大豆周一小幅脱离上一交易日触及的两个月 低位，美国农业部预测巴西产量创纪录，令大豆升势受限。 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货3月合约攀升0.3%，至每蒲式 耳10.09-1/4美元。上周五收跌0.45%，之前曾触及1月11日以来最低位每 蒲式耳10.03美元。 小麦合约上涨0.14%，至每蒲式耳3.64-1/4美元。上一交易日收 跌0.75%，曾触及2月24日以来最低点每蒲式耳3.62-1/2美元。 交投最活跃的小麦合约涨0.3%至每蒲式耳4.41-1/2美元，上周 五收跌0.8%。 美国农业部上周四上调对巴西大豆产量预估至1.08亿吨的纪录高位， 上月预估为1.04亿吨。 美国农业部还将全球2016/17年度玉米期末库存的预期上调至2.2068 亿吨，高于交易商的平均预估。上月农业部预估值为2.1756亿吨。 以下为0130GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 441.50 1.00 +0.23% -0.56% 451.09 38 CBOT玉米 364.75 0.50 +0.14% -0.61% 374.29 33 CBOT大豆 1009.25 2.75 +0.27% -0.17% 1040.34 31 CBOT稻米 9.69 $0.00 +0.00% +0.52% $9.72 60 WTI原油 48.06 -$0.43 -0.89% -2.48% $52.78 14 汇率 欧元/美 $1.068 $0.001 +0.12% +1.01% 元 美元/澳 0.7545 0.001 +0.07% +0.55% 元 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完) (编译 王琛/孙国玉；审校 戴素萍/郑茵)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。