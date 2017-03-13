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货币新闻 | 2017年 3月 13日 星期一 10:14 BJT

芝加哥期市：大豆价格小幅脱离两个月低位；小麦小升

    路透悉尼3月13日 - 美国大豆周一小幅脱离上一交易日触及的两个月
低位，美国农业部预测巴西产量创纪录，令大豆升势受限。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货3月合约攀升0.3%，至每蒲式
耳10.09-1/4美元。上周五收跌0.45%，之前曾触及1月11日以来最低位每
蒲式耳10.03美元。
    
    小麦合约上涨0.14%，至每蒲式耳3.64-1/4美元。上一交易日收
跌0.75%，曾触及2月24日以来最低点每蒲式耳3.62-1/2美元。

    交投最活跃的小麦合约涨0.3%至每蒲式耳4.41-1/2美元，上周
五收跌0.8%。
    
    美国农业部上周四上调对巴西大豆产量预估至1.08亿吨的纪录高位，
上月预估为1.04亿吨。
    
    美国农业部还将全球2016/17年度玉米期末库存的预期上调至2.2068
亿吨，高于交易商的平均预估。上月农业部预估值为2.1756亿吨。
    
 以下为0130GMT报价：
 合约      价格     变动    涨跌%   两日涨跌  30日移动均  RSI
                                    %         值          
 CBOT小麦  441.50   1.00    +0.23%  -0.56%    451.09      38
 CBOT玉米  364.75   0.50    +0.14%  -0.61%    374.29      33
 CBOT大豆  1009.25  2.75    +0.27%  -0.17%    1040.34     31
 CBOT稻米  9.69     $0.00   +0.00%  +0.52%    $9.72       60
 WTI原油   48.06    -$0.43  -0.89%  -2.48%    $52.78      14
 汇率                                                     
 欧元/美   $1.068   $0.001  +0.12%  +1.01%                
 元                                                       
 美元/澳   0.7545   0.001   +0.07%  +0.55%                
 元                                                       
    
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。
    (完) (编译 王琛/孙国玉；审校 戴素萍/郑茵)
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