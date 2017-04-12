版本:
中国
货币新闻 | 2017年 4月 12日 星期三 09:41 BJT

芝加哥期市：大豆价格自一年低位回升，供应充裕制约涨势

    路透新加坡4月12日 - 芝加哥大豆期货价格周三上涨，脱离上日触及的一年低点，美国农业部上调全球大豆供应预期曾推动大豆价格跌至低位。
    
    玉米和小麦价格受逢低买盘提振微涨，但供应充裕的预测令市场涨势受限。
    
    大豆市场面临全球供应过剩压力。美国农业部上调2016-17销售年度末全球大豆库存预测至8,741万吨，远高于行业平均预期的8,391万吨，3月为8,282万吨。

    数据反映了南美大豆产量预估增加。农业部估计巴西大豆产量达1.11亿吨，高于上月预估的1.08亿吨。
    
    巴西农业统计机构Conab也将大豆产量预估从3月的1.076亿吨上调至1.102亿吨。
    
    南美玉米产量预估提高，也让玉米期货承压。
    
    美国农业部上调2016/17销售年度末的美国和全球小麦库存预估。政府还将国内小麦期末库存预估上调至11.59亿蒲式耳，接近30年高位。
    
    阿根廷气象机构周二称，潘帕斯谷物种植带未来一周天气晴朗，应有利农户恢复玉米和大豆收割作业。
    
    据布宜诺斯艾利斯谷物交易所，2016/17作物年度，约有70万公顷优质大豆和玉米种植区遭遇不利天气因素。
    
    交易商称，大宗商品基金周二卖超CBOT玉米和大豆期货合约，买超小麦合约。
    
 以下为0112GMT报价：
 合约       价格    变动    涨跌%   两日涨跌  30日移动均   RSI
                                    %         值           
 CBOT小麦   434.00  0.75    +0.17%  +2.36%    433.88       64
 CBOT玉米   368.25  1.75    +0.48%  +2.43%    365.39       61
 CBOT大豆   949.25  10.00   +1.06%  +0.77%    987.23       40
 CBOT稻米   10.21   -$0.06  -0.58%  -0.24%    $9.85        73
 WTI原油    53.59   $0.19   +0.36%  +2.58%    $50.18       81
 汇率                                                      
 欧元/美元  $1.061  $0.002  +0.21%  -0.30%                 
 美元/澳元  0.7490  -0.001  -0.07%  -0.73%                 
 (完) (编译 孙国玉/李爽  审校 戴素萍/张若琪/李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐