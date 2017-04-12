芝加哥期市：大豆价格自一年低位回升，供应充裕制约涨势

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透新加坡4月12日 - 芝加哥大豆期货价格周三上涨，脱离上日触及的一年低点，美国农业部上调全球大豆供应预期曾推动大豆价格跌至低位。 玉米和小麦价格受逢低买盘提振微涨，但供应充裕的预测令市场涨势受限。 大豆市场面临全球供应过剩压力。美国农业部上调2016-17销售年度末全球大豆库存预测至8,741万吨，远高于行业平均预期的8,391万吨，3月为8,282万吨。 数据反映了南美大豆产量预估增加。农业部估计巴西大豆产量达1.11亿吨，高于上月预估的1.08亿吨。 巴西农业统计机构Conab也将大豆产量预估从3月的1.076亿吨上调至1.102亿吨。 南美玉米产量预估提高，也让玉米期货承压。 美国农业部上调2016/17销售年度末的美国和全球小麦库存预估。政府还将国内小麦期末库存预估上调至11.59亿蒲式耳，接近30年高位。 阿根廷气象机构周二称，潘帕斯谷物种植带未来一周天气晴朗，应有利农户恢复玉米和大豆收割作业。 据布宜诺斯艾利斯谷物交易所，2016/17作物年度，约有70万公顷优质大豆和玉米种植区遭遇不利天气因素。 交易商称，大宗商品基金周二卖超CBOT玉米和大豆期货合约，买超小麦合约。 以下为0112GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 434.00 0.75 +0.17% +2.36% 433.88 64 CBOT玉米 368.25 1.75 +0.48% +2.43% 365.39 61 CBOT大豆 949.25 10.00 +1.06% +0.77% 987.23 40 CBOT稻米 10.21 -$0.06 -0.58% -0.24% $9.85 73 WTI原油 53.59 $0.19 +0.36% +2.58% $50.18 81 汇率 欧元/美元 $1.061 $0.002 +0.21% -0.30% 美元/澳元 0.7490 -0.001 -0.07% -0.73% (完) (编译 孙国玉/李爽 审校 戴素萍/张若琪/李婷仪)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。