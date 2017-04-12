芝加哥期市：大豆价格自一年低位回升，供应充裕制约涨势

路透新加坡4月12日 - 芝加哥大豆期货价格周三上涨，脱离上日触及的一年低点，美国农业部上调全球大豆供应预期曾推动大豆价格跌至低位。 玉米和小麦价格受逢低买盘提振微涨，但供应充裕的预测令市场涨势受限。 大豆市场面临全球供应过剩压力。美国农业部上调2016-17销售年度末全球大豆库存预测至8,741万吨，远高于行业平均预期的8,391万吨，3月为8,282万吨。 数据反映了南美大豆产量预估增加。农业部估计巴西大豆产量达1.11亿吨，高于上月预估的1.08亿吨。 巴西农业统计机构Conab也将大豆产量预估从3月的1.076亿吨上调至1.102亿吨。 南美玉米产量预估提高，也让玉米期货承压。 美国农业部上调2016/17销售年度末的美国和全球小麦库存预估。政府还将国内小麦期末库存预估上调至11.59亿蒲式耳，接近30年高位。 阿根廷气象机构周二称，潘帕斯谷物种植带未来一周天气晴朗，应有利农户恢复玉米和大豆收割作业。 据布宜诺斯艾利斯谷物交易所，2016/17作物年度，约有70万公顷优质大豆和玉米种植区遭遇不利天气因素。 交易商称，大宗商品基金周二卖超CBOT玉米和大豆期货合约，买超小麦合约。 以下为0112GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 434.00 0.75 +0.17% +2.36% 433.88 64 CBOT玉米 368.25 1.75 +0.48% +2.43% 365.39 61 CBOT大豆 949.25 10.00 +1.06% +0.77% 987.23 40 CBOT稻米 10.21 -$0.06 -0.58% -0.24% $9.85 73 WTI原油 53.59 $0.19 +0.36% +2.58% $50.18 81 汇率 欧元/美元 $1.061 $0.002 +0.21% -0.30% 美元/澳元 0.7490 -0.001 -0.07% -0.73% (完) (编译 孙国玉/李爽 审校 戴素萍/张若琪/李婷仪)