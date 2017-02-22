芝加哥期市：大豆价格自三周低点回升，但供应充裕预期制约涨势

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透悉尼2月22日 - 美国大豆价格周三上涨，摆脱上日所及三周低点，但涨势受限，因南美有利于作物生长的天气提升了有关全球供应充裕的预期。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力3月大豆合约涨0.3%至每蒲式耳10.29-1/2美元。周二收跌0.6%，盘中创下2月1日以来最低价10.26美元。 主力玉米合约涨0.2%至每蒲式耳3.70美元。上日涨0.3%，盘中触及2月8日以来最低价3.66-1/2美元。 交投最活跃的小麦期货几近持平于每蒲式耳4.37-3/4美元。该合约周二收低1.1%，盘中触及2月9日以来低点4.35美元。 本地天气分析师称，周末阿根廷大雨很可能有利于作物，缓解稍早忧虑。 巴西天气适宜，而该国大豆产量创纪录新高的预期则加重了看空情绪。 美国农业部一周出口数据支撑小麦价格。 政府公布的美国小麦最近一周出口检验数量为558,252吨，超出了贸易商预估的35-55万吨范围。 美国农业部周二表示，过去一日民间出口商向未知目的地出口了11.12万吨美国玉米。 以下为0154GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 437.75 1.75 +0.40% -0.74% 432.55 47 CBOT玉米 370.00 0.75 +0.20% +0.48% 366.63 49 CBOT大豆 1029.50 3.25 +0.32% -0.29% 1045.06 43 CBOT稻米 9.43 $0.00 +0.00% +0.96% $9.64 49 WTI原油 54.44 $0.11 +0.20% +1.95% $52.90 67 汇率 欧元/美元 $1.055 $0.002 +0.16% -0.54% 美元/澳元 0.7693 0.002 +0.25% +0.09% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英 担。(完) (编译 孙国玉/郑茵 审校 许娜/徐文焰/杜明霞)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。