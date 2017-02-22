芝加哥期市：大豆价格自三周低点回升，但供应充裕预期制约涨势

路透悉尼2月22日 - 美国大豆价格周三上涨，摆脱上日所及三周低点，但涨势受限，因南美有利于作物生长的天气提升了有关全球供应充裕的预期。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力3月大豆合约涨0.3%至每蒲式耳10.29-1/2美元。周二收跌0.6%，盘中创下2月1日以来最低价10.26美元。 主力玉米合约涨0.2%至每蒲式耳3.70美元。上日涨0.3%，盘中触及2月8日以来最低价3.66-1/2美元。 交投最活跃的小麦期货几近持平于每蒲式耳4.37-3/4美元。该合约周二收低1.1%，盘中触及2月9日以来低点4.35美元。 本地天气分析师称，周末阿根廷大雨很可能有利于作物，缓解稍早忧虑。 巴西天气适宜，而该国大豆产量创纪录新高的预期则加重了看空情绪。 美国农业部一周出口数据支撑小麦价格。 政府公布的美国小麦最近一周出口检验数量为558,252吨，超出了贸易商预估的35-55万吨范围。 美国农业部周二表示，过去一日民间出口商向未知目的地出口了11.12万吨美国玉米。 以下为0154GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 437.75 1.75 +0.40% -0.74% 432.55 47 CBOT玉米 370.00 0.75 +0.20% +0.48% 366.63 49 CBOT大豆 1029.50 3.25 +0.32% -0.29% 1045.06 43 CBOT稻米 9.43 $0.00 +0.00% +0.96% $9.64 49 WTI原油 54.44 $0.11 +0.20% +1.95% $52.90 67 汇率 欧元/美元 $1.055 $0.002 +0.16% -0.54% 美元/澳元 0.7693 0.002 +0.25% +0.09% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英 担。(完) (编译 孙国玉/郑茵 审校 许娜/徐文焰/杜明霞)