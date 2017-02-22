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货币新闻 | 2017年 2月 22日 星期三 10:56 BJT

芝加哥期市：大豆价格自三周低点回升，但供应充裕预期制约涨势

    路透悉尼2月22日 - 美国大豆价格周三上涨，摆脱上日所及三周低点，但涨势受限，因南美有利于作物生长的天气提升了有关全球供应充裕的预期。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力3月大豆合约涨0.3%至每蒲式耳10.29-1/2美元。周二收跌0.6%，盘中创下2月1日以来最低价10.26美元。
    
    主力玉米合约涨0.2%至每蒲式耳3.70美元。上日涨0.3%，盘中触及2月8日以来最低价3.66-1/2美元。

    交投最活跃的小麦期货几近持平于每蒲式耳4.37-3/4美元。该合约周二收低1.1%，盘中触及2月9日以来低点4.35美元。
    
    本地天气分析师称，周末阿根廷大雨很可能有利于作物，缓解稍早忧虑。
    
    巴西天气适宜，而该国大豆产量创纪录新高的预期则加重了看空情绪。
    
    美国农业部一周出口数据支撑小麦价格。
    
    政府公布的美国小麦最近一周出口检验数量为558,252吨，超出了贸易商预估的35-55万吨范围。
    
    美国农业部周二表示，过去一日民间出口商向未知目的地出口了11.12万吨美国玉米。
 
 以下为0154GMT报价：
 合约       价格      变动     涨跌%      两日涨跌  30日移动均   RSI
                                          %         值           
 CBOT小麦     437.75     1.75     +0.40%    -0.74%       432.55    47
 CBOT玉米     370.00     0.75     +0.20%    +0.48%       366.63    49
 CBOT大豆    1029.50     3.25     +0.32%    -0.29%      1045.06    43
 CBOT稻米       9.43    $0.00     +0.00%    +0.96%        $9.64    49
 WTI原油       54.44    $0.11     +0.20%    +1.95%       $52.90    67
 汇率                                                                
 欧元/美元    $1.055   $0.002     +0.16%    -0.54%                   
 美元/澳元    0.7693    0.002     +0.25%    +0.09%                   
 
 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英
担。(完) (编译 孙国玉/郑茵 审校 许娜/徐文焰/杜明霞)
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