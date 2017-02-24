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货币新闻 | 2017年 2月 24日 星期五 11:10 BJT

芝加哥期市：大豆价格触及六周低点，周线料连续第二周收低

    路透悉尼2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五持稳，此前因市场预期全球供应充足而触及六周低位，本周料连续第二周下跌。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力3月大豆合约本周下跌2%，将过去两周的跌幅扩大至近5%。
    
    大豆周五低见每蒲式耳10.09-1/2美元，为1月12日以来最低水平。

    主力玉米周线下跌近1%，为连续第二周下跌。
    
    交投最活跃的小麦期货周线涨逾2.5%，扳回前一周所有跌幅。
    
    美国农业部在年度展望论坛上预计，2017年美国大豆种植面积为8,800万英亩，高于路透调查得出的8,760万英亩的分析师预估均值。
    
    巴西顾问公司Agroconsult周三调高了对该国2016-17年度大豆作物的预估至1.078亿吨，高于2月8日预估的1.053亿吨。
    
    美国农业部预估的美国2017年种植面积9,000万英亩，较2016年减少了4.3%，并低于路透调查预估的平均值9,100万英亩。
    
    美国农业部在其年度展望论坛上预计2017年美国小麦种植总面积达到4,600万英亩，低于路透访查分析师预估的4,685万英亩。
    
    阿根廷农业部长表示，该国2016/17年度小麦产量可能达创纪录的1,830万吨，美国农业部预估为1,500万吨。
    
 以下为0218GMT报价：
 合约        价格     变动     涨跌%    两日涨跌    30日移动均   RSI
                                                    值           
 CBOT小麦    453.00   -0.50    -0.11%   -0.82%      449.17       46
 CBOT玉米    365.25   -0.25    -0.07%   -1.55%      367.18       40
 CBOT大豆    1011.50  0.00     +0.00%   -1.10%      1044.76      30
 CBOT稻米    9.43     -$0.04   -0.42%   -0.32%      $9.62        46
 WTI原油     54.34    -$0.11   -0.20%   +1.40%      $53.06       62
 汇率                                                            
 欧元/美元   $1.057   -$0.001  -0.09%   +0.14%                   
 美元/澳元   0.7704   -0.001   -0.12%   +0.03%                   
 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王琛/戴素萍 审校 许娜/孙茉莉)
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