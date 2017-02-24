芝加哥期市：大豆价格触及六周低点，周线料连续第二周收低

路透悉尼2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五持稳，此前因市场预期全球供应充足而触及六周低位，本周料连续第二周下跌。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力3月大豆合约本周下跌2%，将过去两周的跌幅扩大至近5%。 大豆周五低见每蒲式耳10.09-1/2美元，为1月12日以来最低水平。 主力玉米周线下跌近1%，为连续第二周下跌。 交投最活跃的小麦期货周线涨逾2.5%，扳回前一周所有跌幅。 美国农业部在年度展望论坛上预计，2017年美国大豆种植面积为8,800万英亩，高于路透调查得出的8,760万英亩的分析师预估均值。 巴西顾问公司Agroconsult周三调高了对该国2016-17年度大豆作物的预估至1.078亿吨，高于2月8日预估的1.053亿吨。 美国农业部预估的美国2017年种植面积9,000万英亩，较2016年减少了4.3%，并低于路透调查预估的平均值9,100万英亩。 美国农业部在其年度展望论坛上预计2017年美国小麦种植总面积达到4,600万英亩，低于路透访查分析师预估的4,685万英亩。 阿根廷农业部长表示，该国2016/17年度小麦产量可能达创纪录的1,830万吨，美国农业部预估为1,500万吨。 以下为0218GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI 值 CBOT小麦 453.00 -0.50 -0.11% -0.82% 449.17 46 CBOT玉米 365.25 -0.25 -0.07% -1.55% 367.18 40 CBOT大豆 1011.50 0.00 +0.00% -1.10% 1044.76 30 CBOT稻米 9.43 -$0.04 -0.42% -0.32% $9.62 46 WTI原油 54.34 -$0.11 -0.20% +1.40% $53.06 62 汇率 欧元/美元 $1.057 -$0.001 -0.09% +0.14% 美元/澳元 0.7704 -0.001 -0.12% +0.03% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王琛/戴素萍 审校 许娜/孙茉莉)