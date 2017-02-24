芝加哥期市：大豆价格触及六周低点，周线料连续第二周收低

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透悉尼2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五持稳，此前因市场预期全球供应充足而触及六周低位，本周料连续第二周下跌。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力3月大豆合约本周下跌2%，将过去两周的跌幅扩大至近5%。 大豆周五低见每蒲式耳10.09-1/2美元，为1月12日以来最低水平。 主力玉米周线下跌近1%，为连续第二周下跌。 交投最活跃的小麦期货周线涨逾2.5%，扳回前一周所有跌幅。 美国农业部在年度展望论坛上预计，2017年美国大豆种植面积为8,800万英亩，高于路透调查得出的8,760万英亩的分析师预估均值。 巴西顾问公司Agroconsult周三调高了对该国2016-17年度大豆作物的预估至1.078亿吨，高于2月8日预估的1.053亿吨。 美国农业部预估的美国2017年种植面积9,000万英亩，较2016年减少了4.3%，并低于路透调查预估的平均值9,100万英亩。 美国农业部在其年度展望论坛上预计2017年美国小麦种植总面积达到4,600万英亩，低于路透访查分析师预估的4,685万英亩。 阿根廷农业部长表示，该国2016/17年度小麦产量可能达创纪录的1,830万吨，美国农业部预估为1,500万吨。 以下为0218GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI 值 CBOT小麦 453.00 -0.50 -0.11% -0.82% 449.17 46 CBOT玉米 365.25 -0.25 -0.07% -1.55% 367.18 40 CBOT大豆 1011.50 0.00 +0.00% -1.10% 1044.76 30 CBOT稻米 9.43 -$0.04 -0.42% -0.32% $9.62 46 WTI原油 54.34 -$0.11 -0.20% +1.40% $53.06 62 汇率 欧元/美元 $1.057 -$0.001 -0.09% +0.14% 美元/澳元 0.7704 -0.001 -0.12% +0.03% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王琛/戴素萍 审校 许娜/孙茉莉)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。