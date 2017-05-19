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货币新闻 | 2017年 5月 19日 星期五 09:32 BJT

芝加哥期市：大豆小幅走高，但周线料录得近2%跌幅

    路透悉尼5月19日 - 美国大豆周五小幅走高，上日曾跌至一个月低点
；但本周周线料录得近2%跌幅，因巴西雷亚尔贬值令价格承压。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货本周跌近2%，为近两个
月来最大单周跌幅。
    
    大豆周四触及每蒲式耳9.42-3/4美元低位，为4月19日以来最低水平
。

    玉米期货本周跌逾1%，为一个月来首次单周下挫。
    
    小麦期货本周跌近1.5%，两周跌幅超过3.5%。
    
    大豆承压，因巴西总统陷腐败丑闻，拖累巴西雷亚尔重挫。
    
    雷亚尔走软可能刺激农户加速销售，以赚取更多钱。
    
    巴西刚完成大豆收割，据美国农业部估计产量料达1.116亿吨的纪录高位。但截至5月初
，农户只卖出约一半，低于65%的五年均值。
    
    美国农业部最新周报公布，美国小麦出口销售64.06万吨，超过贸易商的预估区间。
    
    埃及购买两批美国船货也支撑小麦价格。
        
 以下为0044GMT报价：
 合约        价格    变动    涨跌%    两日涨跌  30日移动均   RSI
                                      %         值           
 CBOT小麦    426.75    1.00   +0.23%    -0.06%       435.29    47
 CBOT玉米    366.75    0.75   +0.20%    -1.28%       369.60    51
 CBOT大豆    946.25    1.50   +0.16%    -3.02%       963.11    38
 CBOT稻米     10.77  -$0.12   -1.06%    -1.28%       $10.18    71
 WTI原油      49.46   $0.11   +0.22%    +0.79%       $49.46    63
 汇率                                                            
 欧元/美元   $1.111  $0.000   +0.04%    -0.47%                   
 美元/澳元   0.7415   0.000   -0.01%    -0.22%                   
 
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王颖/李爽  审校 戴素萍/许娜)
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