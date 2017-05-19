芝加哥期市：大豆小幅走高，但周线料录得近2%跌幅

路透悉尼5月19日 - 美国大豆周五小幅走高，上日曾跌至一个月低点 ；但本周周线料录得近2%跌幅，因巴西雷亚尔贬值令价格承压。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货本周跌近2%，为近两个 月来最大单周跌幅。 大豆周四触及每蒲式耳9.42-3/4美元低位，为4月19日以来最低水平 。 玉米期货本周跌逾1%，为一个月来首次单周下挫。 小麦期货本周跌近1.5%，两周跌幅超过3.5%。 大豆承压，因巴西总统陷腐败丑闻，拖累巴西雷亚尔重挫。 雷亚尔走软可能刺激农户加速销售，以赚取更多钱。 巴西刚完成大豆收割，据美国农业部估计产量料达1.116亿吨的纪录高位。但截至5月初 ，农户只卖出约一半，低于65%的五年均值。 美国农业部最新周报公布，美国小麦出口销售64.06万吨，超过贸易商的预估区间。 埃及购买两批美国船货也支撑小麦价格。 以下为0044GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 426.75 1.00 +0.23% -0.06% 435.29 47 CBOT玉米 366.75 0.75 +0.20% -1.28% 369.60 51 CBOT大豆 946.25 1.50 +0.16% -3.02% 963.11 38 CBOT稻米 10.77 -$0.12 -1.06% -1.28% $10.18 71 WTI原油 49.46 $0.11 +0.22% +0.79% $49.46 63 汇率 欧元/美元 $1.111 $0.000 +0.04% -0.47% 美元/澳元 0.7415 0.000 -0.01% -0.22% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王颖/李爽 审校 戴素萍/许娜)