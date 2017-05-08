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市场报道 | 2017年 5月 9日 星期二 04:49 BJT

芝加哥期市：大豆期货下跌，因美国天气改善和玉米走低

路透5月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收低，交易商表示，因美国种植天气改善和玉米下跌的外溢效应。

CBOT-7月大豆期货收跌8-1/4美分，报每蒲式耳9.64-3/4美元，此前降至5月1日来最低的9.63-1/4美元。

偏空的出口数据也增加市场压力。美国农业部表示，上周出口检验美国大豆34.9385万吨，低于37.5-60万吨的市场预估区间。

在美国农业部周一稍晚公布作物生长报告前，路透访查的分析师预计，美国大豆种植率为16%。

CBOT-7月豆粕期货收跌3.30美分，报每短吨313.60美元，跟随大豆跌势。

CBOT-7月豆油期货收涨0.04美分，报每磅32.94美分，受助于基金回补空头。

CBOT报告，没有5月大豆期货合约交割。有22口豆粕合约交割，193口豆油合约交割。

今日CBOT大豆预估成交量为131,026口，豆粕为60,914口，豆油为54,022口。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
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