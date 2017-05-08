芝加哥期市：大豆期货下跌，因美国天气改善和玉米走低

美国热股：多家投行上调红帽目标价，股价盘初急升逾8%
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
路透5月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收低，交易商表示，因美国种植天气改善和玉米下跌的外溢效应。
CBOT-7月大豆期货收跌8-1/4美分，报每蒲式耳9.64-3/4美元，此前降至5月1日来最低的9.63-1/4美元。
偏空的出口数据也增加市场压力。美国农业部表示，上周出口检验美国大豆34.9385万吨，低于37.5-60万吨的市场预估区间。
在美国农业部周一稍晚公布作物生长报告前，路透访查的分析师预计，美国大豆种植率为16%。
CBOT-7月豆粕期货收跌3.30美分，报每短吨313.60美元，跟随大豆跌势。
CBOT-7月豆油期货收涨0.04美分，报每磅32.94美分，受助于基金回补空头。
CBOT报告，没有5月大豆期货合约交割。有22口豆粕合约交割，193口豆油合约交割。
今日CBOT大豆预估成交量为131,026口，豆粕为60,914口，豆油为54,022口。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
道琼工业指数升14.79，或0.07%，至21,481.93点；标准普尔500指数涨3.23点，或0.13%，至2,440.26点；纳斯达克指数上扬17.95点，或0.29%，至6,205.98点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透6月21日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 197.0 13 193.1 2 * 7月 190.9 46 191.2 7 * 8月 192.1 65 193.5 16 * 9月 191.4 88 191.1 36 * 10月 186.8 424 188.2 51 * 11月 186.3 3073 187.8 642 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0