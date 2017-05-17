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货币新闻 | 2017年 5月 17日 星期三 09:33 BJT

芝加哥期市：大豆期货从六日高位回落，受累于全球供应充裕

    路透悉尼5月17日 - 美国大豆期货周三小跌，从上日触及的六日高位回落，全球供应充裕拖累价格。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货跌0.1%至每蒲式耳9.75美元。该合约周二上涨1.1%，并触及5月10日来高位9.77-1/4美元。
    
    主力玉米期货跌0.1%至每蒲式耳3.67-1/4美元，上日收平。

    主力小麦合约下滑0.5%，报每蒲式耳4.22美元，上日收涨0.2%。
    
    美国农业部周二公布，民间出口商报告2016/17销售年度出售13.2万吨大豆，交付目的地不明。
    
 以下为0101 GMT报价：
 合约            价格      变动     涨跌%  两日涨跌%   30日移动均  RSI
                                                               值  
 CBOT小麦       422.00    -2.25    -0.53%     -0.53%       436.26   45
 CBOT玉米       367.25    -0.50    -0.14%     -0.14%       369.63   58
 CBOT大豆       975.00    -1.25    -0.13%     -0.13%       963.61   68
 CBOT稻米        10.63    $0.01    +0.05%     +0.05%       $10.15   78
 WTI原油         48.09   -$0.57    -1.17%     -1.17%       $49.56   50
 汇率                                                                 
 欧元/美元      $1.110   $0.001    +0.12%     +0.12%                  
 美元/澳元      0.7415   -0.001    -0.15%     -0.15%                  
 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担
。(完) (编译 杜明霞/李婷仪 审校 陈宗琦/张若琪)
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