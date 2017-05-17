芝加哥期市：大豆期货从六日高位回落，受累于全球供应充裕

路透悉尼5月17日 - 美国大豆期货周三小跌，从上日触及的六日高位回落，全球供应充裕拖累价格。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货跌0.1%至每蒲式耳9.75美元。该合约周二上涨1.1%，并触及5月10日来高位9.77-1/4美元。 主力玉米期货跌0.1%至每蒲式耳3.67-1/4美元，上日收平。 主力小麦合约下滑0.5%，报每蒲式耳4.22美元，上日收涨0.2%。 美国农业部周二公布，民间出口商报告2016/17销售年度出售13.2万吨大豆，交付目的地不明。 以下为0101 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均 RSI 值 CBOT小麦 422.00 -2.25 -0.53% -0.53% 436.26 45 CBOT玉米 367.25 -0.50 -0.14% -0.14% 369.63 58 CBOT大豆 975.00 -1.25 -0.13% -0.13% 963.61 68 CBOT稻米 10.63 $0.01 +0.05% +0.05% $10.15 78 WTI原油 48.09 -$0.57 -1.17% -1.17% $49.56 50 汇率 欧元/美元 $1.110 $0.001 +0.12% +0.12% 美元/澳元 0.7415 -0.001 -0.15% -0.15% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担 。(完) (编译 杜明霞/李婷仪 审校 陈宗琦/张若琪)