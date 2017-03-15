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货币新闻 | 2017年 3月 15日 星期三 10:08 BJT

芝加哥期市：大豆期货从近三个月低点反弹，八个交易日来首次上涨

    路透悉尼3月15日 - 美国大豆期货周三出现八日来首次上涨，从上日触及的近三个月低位反弹，不过全球供应充裕的预期令涨幅受限。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的大豆期货上涨0.45%至每蒲式耳10.03-3/4美元。该合约周二收低0.7%，盘中一度触及12月27日来低点9.92美元。
    
    主力玉米期货上升0.1%至每蒲式耳3.62-1/2美元。上日上涨0.35%。

    小麦期货上涨0.17%至每蒲式耳4.31-1/4美元，周二收盘接近持
平，稍早则曾触及每蒲式耳4.28-1/2美元的2月8日以来最低。
    
    大豆面临南美盛产预期的压力。
    
    预期美国大豆种植增加也增添空头气氛。伊利诺州研究暨经纪公司Al
lendale Inc的农户调查显示，预估大豆种植面积达8,880万英亩，较2016
年增加6.5%。
    
    调查显示玉米种植面积将达9,000万英亩，小麦面积则为4,596.7万英
亩。
    
    美国玉米出口贸易商周二表示，中国进口商至少预订了三艘美国玉米
船货，总计约19.5万吨，于春末夏初从太平洋西北岸交运。

 以下为0105 GMT报价                                                  
 合约                价格     变动    涨跌%    两日涨跌%    30日移   RSI
                                                            动均值   
 CBOT小麦            431.25   0.75    +0.17%   +0.17%       450.59   28
 CBOT玉米            362.50   0.25    +0.07%   +0.42%       373.99   26
 CBOT玉米            1003.75  4.50    +0.45%   -0.22%       1038.03  25
 CBOT稻米            9.70     -$0.03  -0.36%   -1.37%       $9.70    62
 WTI原油             48.38    $0.66   +1.38%   -0.04%       $52.48   23
 汇率                                                                
 欧元/美元           $1.061   $0.001  +0.11%   -0.37%                
 美元/澳元           0.7558   0.000   +0.00%   -0.12%                
    
 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 杜明霞/张明钧; 审校 张若琪/戴素萍)
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