芝加哥期市：大豆期货从近三个月低点反弹，八个交易日来首次上涨

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透悉尼3月15日 - 美国大豆期货周三出现八日来首次上涨，从上日触及的近三个月低位反弹，不过全球供应充裕的预期令涨幅受限。 芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的大豆期货上涨0.45%至每蒲式耳10.03-3/4美元。该合约周二收低0.7%，盘中一度触及12月27日来低点9.92美元。 主力玉米期货上升0.1%至每蒲式耳3.62-1/2美元。上日上涨0.35%。 小麦期货上涨0.17%至每蒲式耳4.31-1/4美元，周二收盘接近持 平，稍早则曾触及每蒲式耳4.28-1/2美元的2月8日以来最低。 大豆面临南美盛产预期的压力。 预期美国大豆种植增加也增添空头气氛。伊利诺州研究暨经纪公司Al lendale Inc的农户调查显示，预估大豆种植面积达8,880万英亩，较2016 年增加6.5%。 调查显示玉米种植面积将达9,000万英亩，小麦面积则为4,596.7万英 亩。 美国玉米出口贸易商周二表示，中国进口商至少预订了三艘美国玉米 船货，总计约19.5万吨，于春末夏初从太平洋西北岸交运。 以下为0105 GMT报价 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移 RSI 动均值 CBOT小麦 431.25 0.75 +0.17% +0.17% 450.59 28 CBOT玉米 362.50 0.25 +0.07% +0.42% 373.99 26 CBOT玉米 1003.75 4.50 +0.45% -0.22% 1038.03 25 CBOT稻米 9.70 -$0.03 -0.36% -1.37% $9.70 62 WTI原油 48.38 $0.66 +1.38% -0.04% $52.48 23 汇率 欧元/美元 $1.061 $0.001 +0.11% -0.37% 美元/澳元 0.7558 0.000 +0.00% -0.12% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 杜明霞/张明钧; 审校 张若琪/戴素萍)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。