芝加哥期市：大豆期货从近三个月低点反弹，八个交易日来首次上涨

路透悉尼3月15日 - 美国大豆期货周三出现八日来首次上涨，从上日触及的近三个月低位反弹，不过全球供应充裕的预期令涨幅受限。 芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的大豆期货上涨0.45%至每蒲式耳10.03-3/4美元。该合约周二收低0.7%，盘中一度触及12月27日来低点9.92美元。 主力玉米期货上升0.1%至每蒲式耳3.62-1/2美元。上日上涨0.35%。 小麦期货上涨0.17%至每蒲式耳4.31-1/4美元，周二收盘接近持 平，稍早则曾触及每蒲式耳4.28-1/2美元的2月8日以来最低。 大豆面临南美盛产预期的压力。 预期美国大豆种植增加也增添空头气氛。伊利诺州研究暨经纪公司Al lendale Inc的农户调查显示，预估大豆种植面积达8,880万英亩，较2016 年增加6.5%。 调查显示玉米种植面积将达9,000万英亩，小麦面积则为4,596.7万英 亩。 美国玉米出口贸易商周二表示，中国进口商至少预订了三艘美国玉米 船货，总计约19.5万吨，于春末夏初从太平洋西北岸交运。 以下为0105 GMT报价 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移 RSI 动均值 CBOT小麦 431.25 0.75 +0.17% +0.17% 450.59 28 CBOT玉米 362.50 0.25 +0.07% +0.42% 373.99 26 CBOT玉米 1003.75 4.50 +0.45% -0.22% 1038.03 25 CBOT稻米 9.70 -$0.03 -0.36% -1.37% $9.70 62 WTI原油 48.38 $0.66 +1.38% -0.04% $52.48 23 汇率 欧元/美元 $1.061 $0.001 +0.11% -0.37% 美元/澳元 0.7558 0.000 +0.00% -0.12% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 杜明霞/张明钧; 审校 张若琪/戴素萍)