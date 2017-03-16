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货币新闻 | 2017年 3月 16日 星期四 10:06 BJT

芝加哥期市：大豆期货因美元走软小涨，供应充沛遏制涨势

    路透悉尼3月16日 - 美国大豆期货周四小涨，进一步远离本周稍早所及近三个月低位，因美元走软支撑豆价，但全球供应充沛遏制涨势。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期约上涨0.7%至每蒲式耳10.05美元，周三升0.1%。
    
    主力玉米期约涨0.4%至每蒲式耳3.65美元，昨日升0.4%。

    主力小麦期货合约涨0.2%，每蒲式耳报4.37美元，周三收涨1.3
%。
    
    美国全国油籽加工商协会(NOPA)称，美国2月大豆压榨量降至1.42792
亿蒲式耳，低于预期，为去年9月以来最低的月度压榨量。
    
    分析师称，全球大豆供应充足的前景将持续拖累价格，预计巴西产量
将达纪录高位，另外还有新迹象表明，美国农户将扩大下一季的大豆种植
面积。
    
    埃及国有粮商称，将购买俄罗斯、法国和乌克兰小麦，再次避开美国
小麦。

 以下为0109 GMT报                                                  
 价                                                                
 合约              价格     变动    涨跌%    两日涨跌%    30日移   RSI
                                                          动均值   
 CBOT小麦          437.00   1.00    +0.23%   +0.51%       450.34   60
 CBOT玉米          362.00   1.50    +0.41%   +0.76%       373.71   54
 CBOT玉米          1005.00  7.00    +0.70%   +0.58%       1036.41  47
 CBOT稻米          9.72     $0.04   +0.41%   -0.21%       $9.70    73
 WTI原油           49.10    $0.24   +0.49%   +2.89%       $52.34   34
 汇率                                                              
 欧元/美元         $1.073   $0.000  -0.01%   +1.22%                
 美元/澳元         0.7687   -0.002  -0.26%   +1.71%                
    
 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 许娜/王琛；审校 戴素萍/郑茵/龚芳)
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