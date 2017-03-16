芝加哥期市：大豆期货因美元走软小涨，供应充沛遏制涨势

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透悉尼3月16日 - 美国大豆期货周四小涨，进一步远离本周稍早所及近三个月低位，因美元走软支撑豆价，但全球供应充沛遏制涨势。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期约上涨0.7%至每蒲式耳10.05美元，周三升0.1%。 主力玉米期约涨0.4%至每蒲式耳3.65美元，昨日升0.4%。 主力小麦期货合约涨0.2%，每蒲式耳报4.37美元，周三收涨1.3 %。 美国全国油籽加工商协会(NOPA)称，美国2月大豆压榨量降至1.42792 亿蒲式耳，低于预期，为去年9月以来最低的月度压榨量。 分析师称，全球大豆供应充足的前景将持续拖累价格，预计巴西产量 将达纪录高位，另外还有新迹象表明，美国农户将扩大下一季的大豆种植 面积。 埃及国有粮商称，将购买俄罗斯、法国和乌克兰小麦，再次避开美国 小麦。 以下为0109 GMT报 价 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移 RSI 动均值 CBOT小麦 437.00 1.00 +0.23% +0.51% 450.34 60 CBOT玉米 362.00 1.50 +0.41% +0.76% 373.71 54 CBOT玉米 1005.00 7.00 +0.70% +0.58% 1036.41 47 CBOT稻米 9.72 $0.04 +0.41% -0.21% $9.70 73 WTI原油 49.10 $0.24 +0.49% +2.89% $52.34 34 汇率 欧元/美元 $1.073 $0.000 -0.01% +1.22% 美元/澳元 0.7687 -0.002 -0.26% +1.71% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 许娜/王琛；审校 戴素萍/郑茵/龚芳)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。