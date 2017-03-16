芝加哥期市：大豆期货因美元走软小涨，供应充沛遏制涨势

路透悉尼3月16日 - 美国大豆期货周四小涨，进一步远离本周稍早所及近三个月低位，因美元走软支撑豆价，但全球供应充沛遏制涨势。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期约上涨0.7%至每蒲式耳10.05美元，周三升0.1%。 主力玉米期约涨0.4%至每蒲式耳3.65美元，昨日升0.4%。 主力小麦期货合约涨0.2%，每蒲式耳报4.37美元，周三收涨1.3 %。 美国全国油籽加工商协会(NOPA)称，美国2月大豆压榨量降至1.42792 亿蒲式耳，低于预期，为去年9月以来最低的月度压榨量。 分析师称，全球大豆供应充足的前景将持续拖累价格，预计巴西产量 将达纪录高位，另外还有新迹象表明，美国农户将扩大下一季的大豆种植 面积。 埃及国有粮商称，将购买俄罗斯、法国和乌克兰小麦，再次避开美国 小麦。 以下为0109 GMT报 价 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移 RSI 动均值 CBOT小麦 437.00 1.00 +0.23% +0.51% 450.34 60 CBOT玉米 362.00 1.50 +0.41% +0.76% 373.71 54 CBOT玉米 1005.00 7.00 +0.70% +0.58% 1036.41 47 CBOT稻米 9.72 $0.04 +0.41% -0.21% $9.70 73 WTI原油 49.10 $0.24 +0.49% +2.89% $52.34 34 汇率 欧元/美元 $1.073 $0.000 -0.01% +1.22% 美元/澳元 0.7687 -0.002 -0.26% +1.71% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 许娜/王琛；审校 戴素萍/郑茵/龚芳)