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市场报道 | 2017年 5月 6日 星期六 04:51 BJT

芝加哥期市：大豆期货收低，因获利了结

    路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低，
交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。
    
    CBOT-7月大豆期货     收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆
在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一
关键技术点之上。
    
    美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆
到未知目的地。
    
    CBOT-7月豆粕期货      收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT
-7月豆油期货      收涨0.40美分，报每磅32.90美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123
,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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