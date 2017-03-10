芝加哥期市：大豆期货料录得周线跌幅，因预计巴西大豆产量将创纪录

路透新加坡3月10日 - 芝加哥大豆期货周五料录得周线跌幅，受巴西大豆产量料将创纪录拖累。 小麦期货微涨，但仍可能录得周线下跌，受全球供应充裕拖累；玉米期货料将创8月底以来的最大周线跌幅。 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货本周以来已下跌2.8%，七周以来有五周下跌。 小麦合约本周下跌近2%，过去两周均上涨。 玉米合约本周跌3.6%，料创去年8月26日止当周以来，最大周线跌幅。 大豆市场面临阻力，因美国农业部在月度供需报告中，将巴西2016/17年度大豆收成预估上调至创纪录的1.08亿吨，2月的预估为1.04亿吨。 农业部还下调了美国2016/17年度大豆出口预估，称因巴西丰产带来的竞争。并进而将美国大豆结转库存预估上调至4.35亿蒲式耳，高于分析师的平均预估。 周四稍早，巴西农业部统计局Conab将该国2016/17年度大豆收成预估从1.055亿吨上调至1.076亿吨。 玉米市场也面临压力，因美国农业部上调2016/17年巴西和阿根廷玉米产量预估。美国农业部在月度供需报告中，上调2016/17年全球玉米结转库存预估至2.2068亿吨，高于市场预期均值和之前预期的2.1756亿吨。 小麦周线下跌，但市场周五寻获支撑，此前美国农业部下调美国2016/17年度小麦结转库存预估至11.29亿蒲式耳，较2月预估低1,000万蒲式耳。 以下为0128 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 444.50 0.50 +0.11% -2.63% 450.99 43 CBOT玉米 367.25 0.25 +0.07% -2.33% 374.63 36 CBOT大豆 1008.25 -2.75 -0.27% -1.66% 1043.75 32 CBOT稻米 9.67 -$0.04 -0.36% +1.47% $9.73 59 WTI原油 49.69 $0.41 +0.83% -1.17% $52.99 24 汇率 欧元/美元 $1.059 $0.001 +0.11% +0.46% 美元/澳元 0.7517 0.001 +0.17% -0.12% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完) (编译 汪红英/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)