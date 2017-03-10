芝加哥期市：大豆期货料录得周线跌幅，因预计巴西大豆产量将创纪录

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透新加坡3月10日 - 芝加哥大豆期货周五料录得周线跌幅，受巴西大豆产量料将创纪录拖累。 小麦期货微涨，但仍可能录得周线下跌，受全球供应充裕拖累；玉米期货料将创8月底以来的最大周线跌幅。 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货本周以来已下跌2.8%，七周以来有五周下跌。 小麦合约本周下跌近2%，过去两周均上涨。 玉米合约本周跌3.6%，料创去年8月26日止当周以来，最大周线跌幅。 大豆市场面临阻力，因美国农业部在月度供需报告中，将巴西2016/17年度大豆收成预估上调至创纪录的1.08亿吨，2月的预估为1.04亿吨。 农业部还下调了美国2016/17年度大豆出口预估，称因巴西丰产带来的竞争。并进而将美国大豆结转库存预估上调至4.35亿蒲式耳，高于分析师的平均预估。 周四稍早，巴西农业部统计局Conab将该国2016/17年度大豆收成预估从1.055亿吨上调至1.076亿吨。 玉米市场也面临压力，因美国农业部上调2016/17年巴西和阿根廷玉米产量预估。美国农业部在月度供需报告中，上调2016/17年全球玉米结转库存预估至2.2068亿吨，高于市场预期均值和之前预期的2.1756亿吨。 小麦周线下跌，但市场周五寻获支撑，此前美国农业部下调美国2016/17年度小麦结转库存预估至11.29亿蒲式耳，较2月预估低1,000万蒲式耳。 以下为0128 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 444.50 0.50 +0.11% -2.63% 450.99 43 CBOT玉米 367.25 0.25 +0.07% -2.33% 374.63 36 CBOT大豆 1008.25 -2.75 -0.27% -1.66% 1043.75 32 CBOT稻米 9.67 -$0.04 -0.36% +1.47% $9.73 59 WTI原油 49.69 $0.41 +0.83% -1.17% $52.99 24 汇率 欧元/美元 $1.059 $0.001 +0.11% +0.46% 美元/澳元 0.7517 0.001 +0.17% -0.12% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完) (编译 汪红英/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。