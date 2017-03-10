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货币新闻 | 2017年 3月 10日 星期五 10:09 BJT

芝加哥期市：大豆期货料录得周线跌幅，因预计巴西大豆产量将创纪录

    路透新加坡3月10日 - 芝加哥大豆期货周五料录得周线跌幅，受巴西大豆产量料将创纪录拖累。
    
    小麦期货微涨，但仍可能录得周线下跌，受全球供应充裕拖累；玉米期货料将创8月底以来的最大周线跌幅。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货本周以来已下跌2.8%，七周以来有五周下跌。

    小麦合约本周下跌近2%，过去两周均上涨。
    
    玉米合约本周跌3.6%，料创去年8月26日止当周以来，最大周线跌幅。
    
    大豆市场面临阻力，因美国农业部在月度供需报告中，将巴西2016/17年度大豆收成预估上调至创纪录的1.08亿吨，2月的预估为1.04亿吨。
    
    农业部还下调了美国2016/17年度大豆出口预估，称因巴西丰产带来的竞争。并进而将美国大豆结转库存预估上调至4.35亿蒲式耳，高于分析师的平均预估。
    
    周四稍早，巴西农业部统计局Conab将该国2016/17年度大豆收成预估从1.055亿吨上调至1.076亿吨。
    
    玉米市场也面临压力，因美国农业部上调2016/17年巴西和阿根廷玉米产量预估。美国农业部在月度供需报告中，上调2016/17年全球玉米结转库存预估至2.2068亿吨，高于市场预期均值和之前预期的2.1756亿吨。
    
    小麦周线下跌，但市场周五寻获支撑，此前美国农业部下调美国2016/17年度小麦结转库存预估至11.29亿蒲式耳，较2月预估低1,000万蒲式耳。

 以下为0128  GMT报价：
 合约             价格      变动     涨跌%   两日涨跌%   30日移动均值     RSI
 CBOT小麦       444.50      0.50    +0.11%      -2.63%         450.99      43
 CBOT玉米       367.25      0.25    +0.07%      -2.33%         374.63      36
 CBOT大豆      1008.25     -2.75    -0.27%      -1.66%        1043.75      32
 CBOT稻米         9.67    -$0.04    -0.36%      +1.47%          $9.73      59
 WTI原油         49.69     $0.41    +0.83%      -1.17%         $52.99      24
 汇率                                                                        
 欧元/美元      $1.059    $0.001    +0.11%      +0.46%                       
 美元/澳元      0.7517     0.001    +0.17%      -0.12%                       
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。
    (完) (编译 汪红英/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
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