芝加哥期市：大豆期货触及三周高点，因美元疲软

路透悉尼4月24日 - 美国大豆周一上涨逾0.5%，美元疲软推升大豆至三周高点。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆合约上涨0.55%至每蒲式耳9.66美元，接近9.66-3/4美元的盘中高位--该处为3月30日以来最高。大豆周五涨1.5%。 主力玉米合约上涨0.7%至3.66-1/4美元，上交易日收低0.14%。 主力小麦期货涨0.83%至每蒲式耳4.24-1/2美元，周五收跌0.2% 。 农业机构FranceAgriMer周五称，截至4月17日当周，85%的法国软麦 作物长势优良，低于之前一周的89%，为连续第二周下降。 美国农业部称，民间出口商报告，2016-17销售年度发往未知目的地 的大豆销量为14.6万吨。 以下为0118GMT报价 ： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均 RSI 值 CBOT小麦 424.50 3.50 +0.83% +4.49% 425.58 32 CBOT玉米 366.25 2.50 +0.69% +2.38% 362.36 41 CBOT大豆 966.00 5.25 +0.55% +2.03% 966.50 59 CBOT稻米 9.82 $0.05 +0.51% -0.30% $9.95 31 WTI原油 49.88 $0.26 +0.52% -0.78% $50.09 34 汇率 欧元/美元 $1.085 $0.012 +1.16% +1.27% 美元/澳元 0.7555 0.001 +0.17% +0.39% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 张若琪/王琛；审校 徐文焰)