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货币新闻 | 2017年 4月 24日 星期一 09:53 BJT

芝加哥期市：大豆期货触及三周高点，因美元疲软

    路透悉尼4月24日 - 美国大豆周一上涨逾0.5%，美元疲软推升大豆至三周高点。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆合约上涨0.55%至每蒲式耳9.66美元，接近9.66-3/4美元的盘中高位--该处为3月30日以来最高。大豆周五涨1.5%。
    
    主力玉米合约上涨0.7%至3.66-1/4美元，上交易日收低0.14%。

    主力小麦期货涨0.83%至每蒲式耳4.24-1/2美元，周五收跌0.2%
。
    
    农业机构FranceAgriMer周五称，截至4月17日当周，85%的法国软麦
作物长势优良，低于之前一周的89%，为连续第二周下降。
    
    美国农业部称，民间出口商报告，2016-17销售年度发往未知目的地
的大豆销量为14.6万吨。

 以下为0118GMT报价                                                      
 ：                                                                     
 合约                    价格     变动    涨跌%  两日涨跌%  30日移动均  RSI
                                                                    值  
 CBOT小麦              424.50     3.50   +0.83%     +4.49%      425.58   32
 CBOT玉米              366.25     2.50   +0.69%     +2.38%      362.36   41
 CBOT大豆              966.00     5.25   +0.55%     +2.03%      966.50   59
 CBOT稻米                9.82    $0.05   +0.51%     -0.30%       $9.95   31
 WTI原油                49.88    $0.26   +0.52%     -0.78%      $50.09   34
 汇率                                                                      
 欧元/美元             $1.085   $0.012   +1.16%     +1.27%                 
 美元/澳元             0.7555    0.001   +0.17%     +0.39%                 
 
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 张若琪/王琛；审校 徐文焰)
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