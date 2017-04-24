芝加哥期市：大豆期货触及三周高点，因美元疲软

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透悉尼4月24日 - 美国大豆周一上涨逾0.5%，美元疲软推升大豆至三周高点。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆合约上涨0.55%至每蒲式耳9.66美元，接近9.66-3/4美元的盘中高位--该处为3月30日以来最高。大豆周五涨1.5%。 主力玉米合约上涨0.7%至3.66-1/4美元，上交易日收低0.14%。 主力小麦期货涨0.83%至每蒲式耳4.24-1/2美元，周五收跌0.2% 。 农业机构FranceAgriMer周五称，截至4月17日当周，85%的法国软麦 作物长势优良，低于之前一周的89%，为连续第二周下降。 美国农业部称，民间出口商报告，2016-17销售年度发往未知目的地 的大豆销量为14.6万吨。 以下为0118GMT报价 ： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均 RSI 值 CBOT小麦 424.50 3.50 +0.83% +4.49% 425.58 32 CBOT玉米 366.25 2.50 +0.69% +2.38% 362.36 41 CBOT大豆 966.00 5.25 +0.55% +2.03% 966.50 59 CBOT稻米 9.82 $0.05 +0.51% -0.30% $9.95 31 WTI原油 49.88 $0.26 +0.52% -0.78% $50.09 34 汇率 欧元/美元 $1.085 $0.012 +1.16% +1.27% 美元/澳元 0.7555 0.001 +0.17% +0.39% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 张若琪/王琛；审校 徐文焰)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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