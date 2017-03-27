芝加哥期市：大豆盘旋在五个月低点附近，因全球供应充斥

路透悉尼3月27日 - 美国大豆期货周一稍事喘息，不过供应充斥的预期限制该合约接近五个月低位。 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆主力期约基本持平，报每蒲式耳9.76-1/4美元；周五收低1.6%，盘中低见9.72-1/4美元，为2016年10月19日以来最低。 玉米期货主力合约升0.2%报每蒲式耳3.57美元；上交易日收低0.1%，且一度低见3.55-1/4美元，为1月13日以来低点。 交投最活跃的小麦期货几无变动，报每蒲式耳4.24-1/2美元， 周五收升0.8%。 南美产量丰盛导致全球供应前景充裕，令大豆承压。 布宜诺斯艾利斯谷物交易所周四下午将2016/17年阿根廷大豆收成预 估由之前的5,480万吨，调升至5,650万吨，成为一系列调高收成预估的南 美国家的最新者。 美国小麦产量前景改善，此前本周天气预报显示六至10日内将有雨势 。 以下为0107GMT报价 合约 最新 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移 RSI 动均值 CBOT小麦 424.50 -0.25 -0.06% +0.83% 444.78 43 CBOT玉米 357.00 0.75 +0.21% +0.07% 370.33 38 CBOT大豆 976.25 0.50 +0.05% -1.49% 1021.48 22 CBOT稻米 9.72 -$0.06 -0.61% -1.32% $9.71 53 WTI原油 47.91 -$0.06 -0.13% +0.44% $51.13 35 汇率 欧元/美元 $1.085 $0.005 +0.46% +0.62% 美元/澳元 0.7617 0.000 -0.07% -0.12% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 李爽/陈宗琦；审校 许娜/杜明霞/龚芳)