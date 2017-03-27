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货币新闻 | 2017年 3月 27日 星期一 09:52 BJT

芝加哥期市：大豆盘旋在五个月低点附近，因全球供应充斥

    路透悉尼3月27日 - 美国大豆期货周一稍事喘息，不过供应充斥的预期限制该合约接近五个月低位。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)大豆主力期约基本持平，报每蒲式耳9.76-1/4美元；周五收低1.6%，盘中低见9.72-1/4美元，为2016年10月19日以来最低。
    
    玉米期货主力合约升0.2%报每蒲式耳3.57美元；上交易日收低0.1%，且一度低见3.55-1/4美元，为1月13日以来低点。

    交投最活跃的小麦期货几无变动，报每蒲式耳4.24-1/2美元，
周五收升0.8%。
    
    南美产量丰盛导致全球供应前景充裕，令大豆承压。
    
    布宜诺斯艾利斯谷物交易所周四下午将2016/17年阿根廷大豆收成预
估由之前的5,480万吨，调升至5,650万吨，成为一系列调高收成预估的南
美国家的最新者。
    
    美国小麦产量前景改善，此前本周天气预报显示六至10日内将有雨势
。
    
 以下为0107GMT报价                                                         
 合约                       最新    变动    涨跌%    两日涨跌%    30日移   RSI
                                                                  动均值   
 CBOT小麦                   424.50  -0.25   -0.06%   +0.83%       444.78   43
 CBOT玉米                   357.00  0.75    +0.21%   +0.07%       370.33   38
 CBOT大豆                   976.25  0.50    +0.05%   -1.49%       1021.48  22
 CBOT稻米                   9.72    -$0.06  -0.61%   -1.32%       $9.71    53
 WTI原油                    47.91   -$0.06  -0.13%   +0.44%       $51.13   35
 汇率                                                                      
 欧元/美元                  $1.085  $0.005  +0.46%   +0.62%                
 美元/澳元                  0.7617  0.000   -0.07%   -0.12%                
 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 李爽/陈宗琦；审校 许娜/杜明霞/龚芳)
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