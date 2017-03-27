芝加哥期市：大豆盘旋在五个月低点附近，因全球供应充斥

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透悉尼3月27日 - 美国大豆期货周一稍事喘息，不过供应充斥的预期限制该合约接近五个月低位。 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆主力期约基本持平，报每蒲式耳9.76-1/4美元；周五收低1.6%，盘中低见9.72-1/4美元，为2016年10月19日以来最低。 玉米期货主力合约升0.2%报每蒲式耳3.57美元；上交易日收低0.1%，且一度低见3.55-1/4美元，为1月13日以来低点。 交投最活跃的小麦期货几无变动，报每蒲式耳4.24-1/2美元， 周五收升0.8%。 南美产量丰盛导致全球供应前景充裕，令大豆承压。 布宜诺斯艾利斯谷物交易所周四下午将2016/17年阿根廷大豆收成预 估由之前的5,480万吨，调升至5,650万吨，成为一系列调高收成预估的南 美国家的最新者。 美国小麦产量前景改善，此前本周天气预报显示六至10日内将有雨势 。 以下为0107GMT报价 合约 最新 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移 RSI 动均值 CBOT小麦 424.50 -0.25 -0.06% +0.83% 444.78 43 CBOT玉米 357.00 0.75 +0.21% +0.07% 370.33 38 CBOT大豆 976.25 0.50 +0.05% -1.49% 1021.48 22 CBOT稻米 9.72 -$0.06 -0.61% -1.32% $9.71 53 WTI原油 47.91 -$0.06 -0.13% +0.44% $51.13 35 汇率 欧元/美元 $1.085 $0.005 +0.46% +0.62% 美元/澳元 0.7617 0.000 -0.07% -0.12% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 李爽/陈宗琦；审校 许娜/杜明霞/龚芳)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。