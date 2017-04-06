芝加哥期市：大豆继续上涨，因阿根廷降雨放缓收割

路透悉尼4月6日 - 美国大豆周四小幅上涨，两日涨幅接近1%，因阿根廷天气不利，放缓作物收割。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货上涨0.1%，至每蒲式耳9.45-1/2美元。周三上涨0.7%。 大豆周二触及2016年9月27日以来低点每蒲式耳9.36-1/2美元。 阿根廷的降雨令大豆收割停滞，这为大豆期价提供支撑。一年前，洪 灾影响收割，带动大豆价格飙涨。 玉米期货上涨0.1%至每蒲式耳3.65-1/4美元，上日涨0.5%。 小麦期货涨0.2%报每蒲氏耳4.30-1/2美元，周三收升0.6%。 美国能源资料协会(EIA)报告显示，上周以玉米为原料的乙醇燃料库 存升至纪录高位。 以下为0111 GMT报价 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移 RSI 动均值 CBOT小麦 430.50 0.75 +0.17% +0.64% 436.38 59 CBOT玉米 365.25 0.50 +0.14% -0.68% 366.28 58 CBOT大豆 945.50 1.25 +0.13% +0.77% 998.28 24 CBOT稻米 10.17 -$0.01 -0.05% +0.99% $9.77 79 WTI原油 50.82 -$0.33 -0.65% -0.41% $50.26 61 汇率 欧元/美元 $1.068 $0.003 +0.24% +0.01% 美元/澳元 0.7562 -0.007 -0.87% -1.02% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 许娜/张荻/张若琪)