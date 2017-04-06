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货币新闻 | 2017年 4月 6日 星期四 09:44 BJT

芝加哥期市：大豆继续上涨，因阿根廷降雨放缓收割

    路透悉尼4月6日 - 美国大豆周四小幅上涨，两日涨幅接近1%，因阿根廷天气不利，放缓作物收割。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货上涨0.1%，至每蒲式耳9.45-1/2美元。周三上涨0.7%。
    
    大豆周二触及2016年9月27日以来低点每蒲式耳9.36-1/2美元。

    阿根廷的降雨令大豆收割停滞，这为大豆期价提供支撑。一年前，洪
灾影响收割，带动大豆价格飙涨。
    
    玉米期货上涨0.1%至每蒲式耳3.65-1/4美元，上日涨0.5%。
    
    小麦期货涨0.2%报每蒲氏耳4.30-1/2美元，周三收升0.6%。
    
    美国能源资料协会(EIA)报告显示，上周以玉米为原料的乙醇燃料库
存升至纪录高位。

 以下为0111 GMT报价                                                       
 合约                       价格    变动    涨跌%    两日涨跌%    30日移  RSI
                                                                  动均值  
 CBOT小麦                   430.50  0.75    +0.17%   +0.64%       436.38  59
 CBOT玉米                   365.25  0.50    +0.14%   -0.68%       366.28  58
 CBOT大豆                   945.50  1.25    +0.13%   +0.77%       998.28  24
 CBOT稻米                   10.17   -$0.01  -0.05%   +0.99%       $9.77   79
 WTI原油                    50.82   -$0.33  -0.65%   -0.41%       $50.26  61
 汇率                                                                     
 欧元/美元                  $1.068  $0.003  +0.24%   +0.01%               
 美元/澳元                  0.7562  -0.007  -0.87%   -1.02%               
    
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 许娜/张荻/张若琪)
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