芝加哥期市：大豆继续上涨，因阿根廷降雨放缓收割

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透悉尼4月6日 - 美国大豆周四小幅上涨，两日涨幅接近1%，因阿根廷天气不利，放缓作物收割。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货上涨0.1%，至每蒲式耳9.45-1/2美元。周三上涨0.7%。 大豆周二触及2016年9月27日以来低点每蒲式耳9.36-1/2美元。 阿根廷的降雨令大豆收割停滞，这为大豆期价提供支撑。一年前，洪 灾影响收割，带动大豆价格飙涨。 玉米期货上涨0.1%至每蒲式耳3.65-1/4美元，上日涨0.5%。 小麦期货涨0.2%报每蒲氏耳4.30-1/2美元，周三收升0.6%。 美国能源资料协会(EIA)报告显示，上周以玉米为原料的乙醇燃料库 存升至纪录高位。 以下为0111 GMT报价 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移 RSI 动均值 CBOT小麦 430.50 0.75 +0.17% +0.64% 436.38 59 CBOT玉米 365.25 0.50 +0.14% -0.68% 366.28 58 CBOT大豆 945.50 1.25 +0.13% +0.77% 998.28 24 CBOT稻米 10.17 -$0.01 -0.05% +0.99% $9.77 79 WTI原油 50.82 -$0.33 -0.65% -0.41% $50.26 61 汇率 欧元/美元 $1.068 $0.003 +0.24% +0.01% 美元/澳元 0.7562 -0.007 -0.87% -1.02% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 许娜/张荻/张若琪)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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