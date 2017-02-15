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货币新闻 | 2017年 2月 15日 星期三 10:20 BJT

芝加哥期市：大豆脱离六日低位小升，但南美产量预期限制涨幅

    路透悉尼2月15日 - 美国大豆期货周三略为脱离上日触及的六日低位，但对于南美丰产的预期限制涨幅。

    芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆合约上涨0.1%至每蒲式耳10.46美元。周二收低0.9%，盘中一度触及2月8日以来低位10.42-1/2美元。
    
    主力玉米合约持平，报3.74-1/4美元，上日收低0.3%。

    主力小麦合约涨0.1%至每蒲式耳4.50美元，上日收跌0.6%。
    
    对巴西和阿根廷将获丰收的预期给大豆价格带来压力。巴西和阿根廷丰收将令美国大豆面临更激烈竞争。
    
    路透调查显示，分析师预计巴西2016/17年玉米产量应达到8,960万吨，创下纪录高位，因当地天气良好，分析师还上调了单产预估。
 以下为0131GMT报价：
 合约      价格     变动    涨跌%   两日涨跌  30日移动均   RSI
                                    %         值           
 CBOT小麦  450.00   0.50    +0.11%  -0.50%    430.15       69
 CBOT玉米  374.25   0.00    +0.00%  -0.33%    365.08       67
 CBOT大豆  1046.00  1.00    +0.10%  -0.78%    1041.08      53
 CBOT稻米  9.43     -$0.01  -0.11%  -0.63%    $9.68        39
 WTI原油   53.01    -$0.19  -0.36%  +0.15%    $52.82       48
 汇率                                                      
 欧元/美   $1.058   $0.000  -0.02%  -0.21%                 
 元                                                        
 美元/澳   0.7663   0.000   +0.04%  +0.33%                 
 元                                                        
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米
为美元/英担。(完) (编译 张若琪/孙国玉；审校 许娜/汪红英)
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