芝加哥期市：大豆脱离六日低位小升，但南美产量预期限制涨幅

路透悉尼2月15日 - 美国大豆期货周三略为脱离上日触及的六日低位，但对于南美丰产的预期限制涨幅。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆合约上涨0.1%至每蒲式耳10.46美元。周二收低0.9%，盘中一度触及2月8日以来低位10.42-1/2美元。 主力玉米合约持平，报3.74-1/4美元，上日收低0.3%。 主力小麦合约涨0.1%至每蒲式耳4.50美元，上日收跌0.6%。 对巴西和阿根廷将获丰收的预期给大豆价格带来压力。巴西和阿根廷丰收将令美国大豆面临更激烈竞争。 路透调查显示，分析师预计巴西2016/17年玉米产量应达到8,960万吨，创下纪录高位，因当地天气良好，分析师还上调了单产预估。 以下为0131GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 450.00 0.50 +0.11% -0.50% 430.15 69 CBOT玉米 374.25 0.00 +0.00% -0.33% 365.08 67 CBOT大豆 1046.00 1.00 +0.10% -0.78% 1041.08 53 CBOT稻米 9.43 -$0.01 -0.11% -0.63% $9.68 39 WTI原油 53.01 -$0.19 -0.36% +0.15% $52.82 48 汇率 欧元/美 $1.058 $0.000 -0.02% -0.21% 元 美元/澳 0.7663 0.000 +0.04% +0.33% 元 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米 为美元/英担。(完) (编译 张若琪/孙国玉；审校 许娜/汪红英)