芝加哥期市：大豆脱离六日低位小升，但南美产量预期限制涨幅

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透悉尼2月15日 - 美国大豆期货周三略为脱离上日触及的六日低位，但对于南美丰产的预期限制涨幅。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆合约上涨0.1%至每蒲式耳10.46美元。周二收低0.9%，盘中一度触及2月8日以来低位10.42-1/2美元。 主力玉米合约持平，报3.74-1/4美元，上日收低0.3%。 主力小麦合约涨0.1%至每蒲式耳4.50美元，上日收跌0.6%。 对巴西和阿根廷将获丰收的预期给大豆价格带来压力。巴西和阿根廷丰收将令美国大豆面临更激烈竞争。 路透调查显示，分析师预计巴西2016/17年玉米产量应达到8,960万吨，创下纪录高位，因当地天气良好，分析师还上调了单产预估。 以下为0131GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 450.00 0.50 +0.11% -0.50% 430.15 69 CBOT玉米 374.25 0.00 +0.00% -0.33% 365.08 67 CBOT大豆 1046.00 1.00 +0.10% -0.78% 1041.08 53 CBOT稻米 9.43 -$0.01 -0.11% -0.63% $9.68 39 WTI原油 53.01 -$0.19 -0.36% +0.15% $52.82 48 汇率 欧元/美 $1.058 $0.000 -0.02% -0.21% 元 美元/澳 0.7663 0.000 +0.04% +0.33% 元 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米 为美元/英担。(完) (编译 张若琪/孙国玉；审校 许娜/汪红英)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。