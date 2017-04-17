芝加哥期市：大豆触及两周高点玉米连涨第三日，因美国播种料推迟

企业并购：亚马逊137亿美元收购食品超市Whole Foods，发威实体零售业
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透新加坡4月17日 - 芝加哥大豆期货周一升至逾两周高点，玉米期货连续第三日上涨，因美国中西部部分地区预报有暴雨，可能会令播种推迟。 小麦期货在亚洲早盘几无变动，上日收盘跌0.8%。 农业气象学家上周四称，美国谷物种植带西半部分本周料将迎来降雨，这可能会使农民推迟播种玉米和大豆。 美国农业部表示，截至4月9日美国玉米已播种3%，与五年平均水平相当。但美国第二大玉米种植州伊利诺伊州播种进展落后，只完成了1%，该州的平均水平为5%。最大玉米种植州爱荷华州到4月9日时尚未开始播种。 根据周五公布的监管数据，截至4月11日当周，大型投机者增持芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货净空仓。 商品期货交易委员会(CFTC)的每周持仓报告也显示，非商业交易商，即包括对冲基金的类别，增持CBOT小麦净空仓，并增持大豆净空仓。 交易员称，上周四基金净买入CBOT玉米和大豆期货，净卖出小麦期货。 上周大豆跌至一年低位，南美供应创纪录令市场承压。 美国农业部在月度报告中提高了对巴西和阿根廷大豆产量的预估。之前美国农业部3月31日的报告预计，今年美国大豆种植料将激增至纪录高位。 以下为0112GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 429.75 0.00 +0.00% -0.81% 431.51 51 CBOT玉米 371.50 0.50 +0.13% +0.68% 364.31 66 CBOT大豆 961.25 5.75 +0.60% +1.42% 978.16 59 CBOT稻米 10.18 $0.01 +0.05% -0.05% $9.90 69 WTI原油 52.96 -$0.22 -0.41% -0.28% $50.16 67 汇率 欧元/美元 $1.062 $0.001 +0.08% +0.06% 美元/澳元 0.7587 0.002 +0.20% +0.26% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 汪红英/王颖；审校 许娜/汪红英)
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年6月13日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况 报告，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(1,444,543口) 438,144 352,886 231,203 589,099 678,866 1258446 1262955 186,097 181,588 较6月6日变动(未平仓合约：增加30,805口) 19,699 -98,018 39,755 -34,020 75,596 25,434 17,333 5,371 13,472 各类未