芝加哥期市：大豆触及两周高点玉米连涨第三日，因美国播种料推迟

路透新加坡4月17日 - 芝加哥大豆期货周一升至逾两周高点，玉米期货连续第三日上涨，因美国中西部部分地区预报有暴雨，可能会令播种推迟。 小麦期货在亚洲早盘几无变动，上日收盘跌0.8%。 农业气象学家上周四称，美国谷物种植带西半部分本周料将迎来降雨，这可能会使农民推迟播种玉米和大豆。 美国农业部表示，截至4月9日美国玉米已播种3%，与五年平均水平相当。但美国第二大玉米种植州伊利诺伊州播种进展落后，只完成了1%，该州的平均水平为5%。最大玉米种植州爱荷华州到4月9日时尚未开始播种。 根据周五公布的监管数据，截至4月11日当周，大型投机者增持芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货净空仓。 商品期货交易委员会(CFTC)的每周持仓报告也显示，非商业交易商，即包括对冲基金的类别，增持CBOT小麦净空仓，并增持大豆净空仓。 交易员称，上周四基金净买入CBOT玉米和大豆期货，净卖出小麦期货。 上周大豆跌至一年低位，南美供应创纪录令市场承压。 美国农业部在月度报告中提高了对巴西和阿根廷大豆产量的预估。之前美国农业部3月31日的报告预计，今年美国大豆种植料将激增至纪录高位。 以下为0112GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 429.75 0.00 +0.00% -0.81% 431.51 51 CBOT玉米 371.50 0.50 +0.13% +0.68% 364.31 66 CBOT大豆 961.25 5.75 +0.60% +1.42% 978.16 59 CBOT稻米 10.18 $0.01 +0.05% -0.05% $9.90 69 WTI原油 52.96 -$0.22 -0.41% -0.28% $50.16 67 汇率 欧元/美元 $1.062 $0.001 +0.08% +0.06% 美元/澳元 0.7587 0.002 +0.20% +0.26% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 汪红英/王颖；审校 许娜/汪红英)