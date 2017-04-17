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市场报道 | 2017年 4月 17日 星期一 09:52 BJT

芝加哥期市：大豆触及两周高点玉米连涨第三日，因美国播种料推迟

    路透新加坡4月17日 - 芝加哥大豆期货周一升至逾两周高点，玉米期货连续第三日上涨，因美国中西部部分地区预报有暴雨，可能会令播种推迟。
    
    小麦期货在亚洲早盘几无变动，上日收盘跌0.8%。
    
    农业气象学家上周四称，美国谷物种植带西半部分本周料将迎来降雨，这可能会使农民推迟播种玉米和大豆。

    美国农业部表示，截至4月9日美国玉米已播种3%，与五年平均水平相当。但美国第二大玉米种植州伊利诺伊州播种进展落后，只完成了1%，该州的平均水平为5%。最大玉米种植州爱荷华州到4月9日时尚未开始播种。
    
    根据周五公布的监管数据，截至4月11日当周，大型投机者增持芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货净空仓。
    
    商品期货交易委员会(CFTC)的每周持仓报告也显示，非商业交易商，即包括对冲基金的类别，增持CBOT小麦净空仓，并增持大豆净空仓。
    
    交易员称，上周四基金净买入CBOT玉米和大豆期货，净卖出小麦期货。
    
    上周大豆跌至一年低位，南美供应创纪录令市场承压。
    
    美国农业部在月度报告中提高了对巴西和阿根廷大豆产量的预估。之前美国农业部3月31日的报告预计，今年美国大豆种植料将激增至纪录高位。

 以下为0112GMT报价：   
 合约              价格         变动         涨跌%       两日涨跌%   30日移动均值  RSI
 CBOT小麦          429.75       0.00         +0.00%      -0.81%      431.51        51
 CBOT玉米          371.50       0.50         +0.13%      +0.68%      364.31        66
 CBOT大豆          961.25       5.75         +0.60%      +1.42%      978.16        59
 CBOT稻米          10.18        $0.01        +0.05%      -0.05%      $9.90         69
 WTI原油           52.96        -$0.22       -0.41%      -0.28%      $50.16        67
 汇率                                                                              
 欧元/美元         $1.062       $0.001       +0.08%      +0.06%                    
 美元/澳元         0.7587       0.002        +0.20%      +0.26%                    
 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 汪红英/王颖；审校 许娜/汪红英)
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