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市场报道 | 2017年 4月 5日 星期三 04:45 BJT

芝加哥期市：大豆触及新低，因预期巴西丰收和美国种植面积创纪录

    路透4月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二小幅下跌，此
前近月5月大豆跌至近一年最低。
    
    CBOT-5月大豆     收低1/2美分，报9.37-3/4美元，此前跌至去年4
月8日来最低的9.36-1/2美元。
    
    新作11月大豆     收低1-1/4美分，至9.49美元，此前降至10月中来
最低9.48-1/2美元。
    
    大豆仍受压于美国农业部预计2017年美国大豆种植面积达到创纪录高
位的8,950万英亩，以及巴西大豆产量被上调。
    
    Celeres将巴西2016/17年大豆产量从3月时预估的1.0965亿吨上调至1
.138亿吨。
    
    INTL FCStone将巴西大豆产量从上月时预估的1.0907亿吨上调至1.11
6亿吨
    
    CBOT-5月豆粕      收涨，因在本周降至五个半月低位后有低吸买盘
。该合约收高0.5美元，报每短吨308.1美元。
    
    CBOT-5月豆油      小幅收涨，此前触及8月来最低。该合约收高0.0
1美分，报每磅31.43美分。    
    
    今日CBOT大豆预估成交量为191,243口，豆粕为114,200口，豆油为13
0,361口。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
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