芝加哥期市：大豆跌至逾五个月低点，因政府报告料显示北美种植增加

路透悉尼3月30日 - 美国大豆价格周四触及逾五个月低点，因预期美 国政府本周稍晚的报告将显示北美种植增加。 0134GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货跌0.2%报每蒲式耳 9.67-1/4美元，稍早触及10月17日以来低点9.67。大豆周三收低0.3%。 玉米期货持平报每蒲式耳3.58-1/2美元，上日涨0.2%。 主力小麦合约持稳于4.25-1/4美元，周三收高0.2%。 路透调查的分析师预测，美国农业部(USDA)即将公布的报告料显示，截至3月1日止，美国大豆种植面积扩大，玉米种植面积则减少；美国玉米、大豆和小麦库存料高于上年同期。 美国大平原南部小麦种植带料迎来有利作物生长的降雨，本周以来小麦期价都受此预测的重压；而南美洲大豆和玉米丰收则使大豆及玉米期价承压。 以下爲0126 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 425.25 -0.25 -0.06% +1.07% 441.88 48 CBOT玉米 358.50 0.00 +0.00% +0.77% 368.75 45 CBOT大豆 967.25 -1.75 -0.18% -0.44% 1015.25 19 CBOT稻米 9.90 $0.03 +0.30% +0.92% $9.71 67 WTI原油 49.47 -$0.04 -0.08% +3.65% $50.85 60 汇率 欧元/美 $1.075 -$0.006 -0.55% -1.02% 元 美元/澳元 0.7671 0.004 +0.50% +0.74% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完) (编译 李爽/张若琪 审校 陈宗琦/张荻)