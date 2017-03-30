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货币新闻 | 2017年 3月 30日 星期四 10:02 BJT

芝加哥期市：大豆跌至逾五个月低点，因政府报告料显示北美种植增加

    路透悉尼3月30日 - 美国大豆价格周四触及逾五个月低点，因预期美
国政府本周稍晚的报告将显示北美种植增加。
    
    0134GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货跌0.2%报每蒲式耳
9.67-1/4美元，稍早触及10月17日以来低点9.67。大豆周三收低0.3%。
    
    玉米期货持平报每蒲式耳3.58-1/2美元，上日涨0.2%。

    主力小麦合约持稳于4.25-1/4美元，周三收高0.2%。
    
    路透调查的分析师预测，美国农业部(USDA)即将公布的报告料显示，截至3月1日止，美国大豆种植面积扩大，玉米种植面积则减少；美国玉米、大豆和小麦库存料高于上年同期。
    
    美国大平原南部小麦种植带料迎来有利作物生长的降雨，本周以来小麦期价都受此预测的重压；而南美洲大豆和玉米丰收则使大豆及玉米期价承压。


 以下爲0126 GMT报价：
 合约            价格      变动     涨跌%   两日涨跌%  30日移动均值    RSI
 CBOT小麦      425.25     -0.25    -0.06%      +1.07%        441.88     48
 CBOT玉米      358.50      0.00    +0.00%      +0.77%        368.75     45
 CBOT大豆      967.25     -1.75    -0.18%      -0.44%       1015.25     19
 CBOT稻米        9.90     $0.03    +0.30%      +0.92%         $9.71     67
 WTI原油        49.47    -$0.04    -0.08%      +3.65%        $50.85     60
 汇率                                                                
  欧元/美      $1.075   -$0.006    -0.55%      -1.02%                
 元                                                                  
 美元/澳元     0.7671     0.004    +0.50%      +0.74%                
 
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。
(完) (编译 李爽/张若琪 审校 陈宗琦/张荻)
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