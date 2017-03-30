芝加哥期市：大豆跌至逾五个月低点，因政府报告料显示北美种植增加

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透悉尼3月30日 - 美国大豆价格周四触及逾五个月低点，因预期美 国政府本周稍晚的报告将显示北美种植增加。 0134GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货跌0.2%报每蒲式耳 9.67-1/4美元，稍早触及10月17日以来低点9.67。大豆周三收低0.3%。 玉米期货持平报每蒲式耳3.58-1/2美元，上日涨0.2%。 主力小麦合约持稳于4.25-1/4美元，周三收高0.2%。 路透调查的分析师预测，美国农业部(USDA)即将公布的报告料显示，截至3月1日止，美国大豆种植面积扩大，玉米种植面积则减少；美国玉米、大豆和小麦库存料高于上年同期。 美国大平原南部小麦种植带料迎来有利作物生长的降雨，本周以来小麦期价都受此预测的重压；而南美洲大豆和玉米丰收则使大豆及玉米期价承压。 以下爲0126 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 425.25 -0.25 -0.06% +1.07% 441.88 48 CBOT玉米 358.50 0.00 +0.00% +0.77% 368.75 45 CBOT大豆 967.25 -1.75 -0.18% -0.44% 1015.25 19 CBOT稻米 9.90 $0.03 +0.30% +0.92% $9.71 67 WTI原油 49.47 -$0.04 -0.08% +3.65% $50.85 60 汇率 欧元/美 $1.075 -$0.006 -0.55% -1.02% 元 美元/澳元 0.7671 0.004 +0.50% +0.74% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完) (编译 李爽/张若琪 审校 陈宗琦/张荻)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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