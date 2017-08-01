芝加哥期市：大豆跌逾1%，因美国农业部作物生长评估高于预期

路透悉尼8月1日 - 美国大豆期货周二下跌逾1%。美国农业部(USDA)对大豆的生长评估高于市场预期，缓解了产量可能因近期干旱天气受损的担忧。 0110 GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的大豆期货跌0.9%至每蒲式耳9.98美元，早前一度低见9.91-1/2美元，周一则收跌0.6%。 主力玉米期货几无变动，交投在每蒲式耳3.84-1/2美元，上日收跌0.8%。 交投最活跃的小麦期约涨0.4%报每蒲式耳4.76-1/4美元，周一收跌1.4%。 美国农业部称，美国大豆作物生长优良率为59%，较前一周上升2个百分点，优于市场预期。 玉米作物优良率为61%，略低于分析师预期。 农业部称，美国春小麦优良率为31%，不及市场预期的33%。 以下为0110GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移 RSI % 动均值 CBOT小麦 476.25 1.75 +0.37% -0.99% 502.36 37 CBOT玉米 384.50 -0.25 -0.06% -0.90% 391.98 43 CBOT大豆 998.00 -9.25 -0.92% -1.48% 983.88 43 CBOT稻米 12.26 $0.00 -0.04% -1.29% $11.91 67 WTI原油 50.21 $0.04 +0.08% +1.01% $45.95 81 汇率 欧元/美 $1.182 -$0.002 -0.15% +0.61% 元 美元/澳 0.8019 0.002 +0.21% +0.41% 元 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 侯雪苹/郑茵 审校 张涛/许娜)