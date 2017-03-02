芝加哥期市：天气担忧推动小麦价格触及一周高位

路透悉尼3月2日 - 美国小麦价格周四小涨，触及一周高位，受益于全球需求增长的迹象以及北美天气可能不利于作物的担忧。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦合约涨0.3%至每蒲式耳4.58-1/4美元，此前触及2月23日以来最高水平4.58-1/2美元。周三收涨3%。 主力大豆合约跌0.24%至每蒲式耳10.49-1/4美元，周三涨1.5%。 主力玉米期货下跌0.13%，至每蒲式耳3.83-1/2美元，上日收涨2.2%。 埃及国营商品供应总局(GASC)于国际标购中购买53.5万吨小麦。这是该机构自2014年1月来最大的一笔交易。 天气预报显示，美国南部平原冬麦种植带天气可能继据维持相当乾燥与温暖的情况。 美国政府政策变动可能推升美国生物燃料产量的报导，为玉米及大豆价格提供支撑。玉米为美国乙醇燃料主要原料，大豆则被用于生物柴油的制造。不过涨势有限，因为相关改变的消息并未获得特朗普政府证实。 以下为0125 GMT报价： 合约 最新 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 458.25 1.25 +0.27% +3.27% 449.63 50 CBOT玉米 381.50 -0.50 -0.13% +2.28% 374.41 60 CBOT大豆 1049.25 -2.50 -0.24% +1.30% 1051.96 54 CBOT稻米 9.70 $0.04 +0.36% +1.36% $9.82 44 WTI原油 53.74 -$0.09 -0.17% -0.50% $53.27 52 汇率 欧元/美元 $1.054 $0.000 -0.05% -0.32% 美元/澳元 0.7655 -0.002 -0.25% -0.03% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完 ) (编译 孙国玉/陈宗琦；审校 张若琪/杜明霞)