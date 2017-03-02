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货币新闻 | 2017年 3月 2日 星期四 10:15 BJT

芝加哥期市：天气担忧推动小麦价格触及一周高位

    路透悉尼3月2日 - 美国小麦价格周四小涨，触及一周高位，受益于全球需求增长的迹象以及北美天气可能不利于作物的担忧。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦合约涨0.3%至每蒲式耳4.58-1/4美元，此前触及2月23日以来最高水平4.58-1/2美元。周三收涨3%。
    
    主力大豆合约跌0.24%至每蒲式耳10.49-1/4美元，周三涨1.5%。

    主力玉米期货下跌0.13%，至每蒲式耳3.83-1/2美元，上日收涨2.2%。
    
    埃及国营商品供应总局(GASC)于国际标购中购买53.5万吨小麦。这是该机构自2014年1月来最大的一笔交易。
    
    天气预报显示，美国南部平原冬麦种植带天气可能继据维持相当乾燥与温暖的情况。
    
    美国政府政策变动可能推升美国生物燃料产量的报导，为玉米及大豆价格提供支撑。玉米为美国乙醇燃料主要原料，大豆则被用于生物柴油的制造。不过涨势有限，因为相关改变的消息并未获得特朗普政府证实。
    

  以下为0125 GMT报价：
 合约         最新      变动      涨跌%      两日涨跌%    30日移动均值  RSI
 CBOT小麦       458.25      1.25     +0.27%       +3.27%        449.63   50
 CBOT玉米       381.50     -0.50     -0.13%       +2.28%        374.41   60
 CBOT大豆      1049.25     -2.50     -0.24%       +1.30%       1051.96   54
 CBOT稻米         9.70     $0.04     +0.36%       +1.36%         $9.82   44
 WTI原油         53.74    -$0.09     -0.17%       -0.50%        $53.27   52
 汇率                                                                      
 欧元/美元      $1.054    $0.000     -0.05%       -0.32%                   
 美元/澳元      0.7655    -0.002     -0.25%       -0.03%                   
 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完
) (编译 孙国玉/陈宗琦；审校 张若琪/杜明霞)
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