芝加哥期市：天气担忧推动小麦价格触及一周高位

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透悉尼3月2日 - 美国小麦价格周四小涨，触及一周高位，受益于全球需求增长的迹象以及北美天气可能不利于作物的担忧。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦合约涨0.3%至每蒲式耳4.58-1/4美元，此前触及2月23日以来最高水平4.58-1/2美元。周三收涨3%。 主力大豆合约跌0.24%至每蒲式耳10.49-1/4美元，周三涨1.5%。 主力玉米期货下跌0.13%，至每蒲式耳3.83-1/2美元，上日收涨2.2%。 埃及国营商品供应总局(GASC)于国际标购中购买53.5万吨小麦。这是该机构自2014年1月来最大的一笔交易。 天气预报显示，美国南部平原冬麦种植带天气可能继据维持相当乾燥与温暖的情况。 美国政府政策变动可能推升美国生物燃料产量的报导，为玉米及大豆价格提供支撑。玉米为美国乙醇燃料主要原料，大豆则被用于生物柴油的制造。不过涨势有限，因为相关改变的消息并未获得特朗普政府证实。 以下为0125 GMT报价： 合约 最新 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 458.25 1.25 +0.27% +3.27% 449.63 50 CBOT玉米 381.50 -0.50 -0.13% +2.28% 374.41 60 CBOT大豆 1049.25 -2.50 -0.24% +1.30% 1051.96 54 CBOT稻米 9.70 $0.04 +0.36% +1.36% $9.82 44 WTI原油 53.74 -$0.09 -0.17% -0.50% $53.27 52 汇率 欧元/美元 $1.054 $0.000 -0.05% -0.32% 美元/澳元 0.7655 -0.002 -0.25% -0.03% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完 ) (编译 孙国玉/陈宗琦；审校 张若琪/杜明霞)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。