芝加哥期市：小麦从逾七个月高位下滑，周线料下跌

路透悉尼2月17日 - 美国小麦周五走低，从上日所及七个月高位下滑，因交易商获利了结。小麦可能录得三周来首个周线跌幅。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货本周累计跌近1%。 小麦周四触及每蒲式耳4.64-1/4美元的高位，为2016年6月28日以来最高。 主力玉米合约本周迄今累计下跌逾0.5%，为三周来首次出现周线下跌。 主力大豆合约本周迄今累计下跌1.5%，跌去上周涨幅的约一半。 大豆价格面临持续压力，因南美作物丰产。 美国农业部公布的2月9日止当周大豆出口销售数据强于预期，但部分人士称之后需求或已放缓。 以下为0128 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 445.00 -2.75 -0.61% -2.14% 431.91 57 CBOT玉米 371.75 -1.75 -0.47% -1.85% 366.04 54 CBOT大豆 1043.75 0.00 +0.00% -1.65% 1043.58 51 CBOT稻米 9.30 -$0.04 -0.43% -0.96% $9.65 32 WTI原油 53.44 $0.08 +0.15% +0.62% $52.82 56 汇率 欧元/美元 $1.067 $0.000 -0.05% +0.65% 美元/澳元 0.7702 0.001 +0.10% -0.08% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为 美元/英担。(完) (编译 王颖/孙国玉；审校 张涛/许娜)