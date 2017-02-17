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货币新闻 | 2017年 2月 17日 星期五 10:06 BJT

芝加哥期市：小麦从逾七个月高位下滑，周线料下跌

    路透悉尼2月17日 - 美国小麦周五走低，从上日所及七个月高位下滑，因交易商获利了结。小麦可能录得三周来首个周线跌幅。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货本周累计跌近1%。
    
    小麦周四触及每蒲式耳4.64-1/4美元的高位，为2016年6月28日以来最高。

    主力玉米合约本周迄今累计下跌逾0.5%，为三周来首次出现周线下跌。
    
    主力大豆合约本周迄今累计下跌1.5%，跌去上周涨幅的约一半。
    
    大豆价格面临持续压力，因南美作物丰产。
    
    美国农业部公布的2月9日止当周大豆出口销售数据强于预期，但部分人士称之后需求或已放缓。   

     以下为0128 GMT报价：
 合约       价格     变动    涨跌%   两日涨跌  30日移动均  RSI
                                     %         值          
 CBOT小麦   445.00   -2.75   -0.61%  -2.14%    431.91      57
 CBOT玉米   371.75   -1.75   -0.47%  -1.85%    366.04      54
 CBOT大豆   1043.75  0.00    +0.00%  -1.65%    1043.58     51
 CBOT稻米   9.30     -$0.04  -0.43%  -0.96%    $9.65       32
 WTI原油    53.44    $0.08   +0.15%  +0.62%    $52.82      56
 汇率                                                      
 欧元/美元  $1.067   $0.000  -0.05%  +0.65%                
 美元/澳元  0.7702   0.001   +0.10%  -0.08%                
 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为
美元/英担。(完) (编译 王颖/孙国玉；审校 张涛/许娜)
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