芝加哥期市：小麦从逾七个月高位下滑，周线料下跌

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透悉尼2月17日 - 美国小麦周五走低，从上日所及七个月高位下滑，因交易商获利了结。小麦可能录得三周来首个周线跌幅。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货本周累计跌近1%。 小麦周四触及每蒲式耳4.64-1/4美元的高位，为2016年6月28日以来最高。 主力玉米合约本周迄今累计下跌逾0.5%，为三周来首次出现周线下跌。 主力大豆合约本周迄今累计下跌1.5%，跌去上周涨幅的约一半。 大豆价格面临持续压力，因南美作物丰产。 美国农业部公布的2月9日止当周大豆出口销售数据强于预期，但部分人士称之后需求或已放缓。 以下为0128 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 445.00 -2.75 -0.61% -2.14% 431.91 57 CBOT玉米 371.75 -1.75 -0.47% -1.85% 366.04 54 CBOT大豆 1043.75 0.00 +0.00% -1.65% 1043.58 51 CBOT稻米 9.30 -$0.04 -0.43% -0.96% $9.65 32 WTI原油 53.44 $0.08 +0.15% +0.62% $52.82 56 汇率 欧元/美元 $1.067 $0.000 -0.05% +0.65% 美元/澳元 0.7702 0.001 +0.10% -0.08% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为 美元/英担。(完) (编译 王颖/孙国玉；审校 张涛/许娜)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。