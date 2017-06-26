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货币新闻 | 2017年 6月 26日 星期一 10:17 BJT

芝加哥期市：小麦价格从一年高位回落，但产量担忧限制跌幅

    路透悉尼6月26日 - 美国小麦周一小幅走低，从上日所及一年高位回
落，但对美国和欧洲产量下降的担忧给价格带来支撑。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货跌0.3%至每蒲式耳4.72
美元，周五收高2.7%，当日盘中一度触及每蒲式耳4.80-1/2美元，即2016
年6月以来最高。
    
    主力大豆期货涨0.5%至每蒲式耳9.08-3/4美元，上周五收盘变
化不大。

    交投最活络的玉米期货涨0.8%至每蒲式耳3.60-3/4美元，上日收低1.4%，当天价格曾触及3月31日以来最低位3.56-1/2美元。
    
    今年南北达科达州的春小麦种植区的炎热干旱天气损及小麦生长，对小麦期货构成支撑。
    
    农业机构FranceAgriMer的数据显示，6月19日止当周，法国软小麦的优良率大幅下降，表明上周热浪来袭之前，作物已经受到了干旱天气的影响。
    
    玉米期货承压，因天气预报显示，美国关键种植区的天气状况良好。

 以下为0144GMT报价：
 合约           价格    变动    涨跌%  两日涨跌%   30日移动均  RSI 
                                                           值  
 CBOT小麦     472.00   -1.50   -0.32%     +2.33%       442.03    55
 CBOT玉米     360.75    3.00   +0.84%     -0.55%       372.98    31
 CBOT大豆     908.75    4.25   +0.47%     +0.53%       934.09    28
 CBOT稻米      11.23  -$0.03   -0.22%     +1.13%       $11.11    51
 WTI原油       43.40   $0.39   +0.91%     +1.54%       $47.03    35
 汇率                                                              
 欧元/美元    $1.119  $0.000   +0.01%     +0.39%                   
 美元/澳元    0.7571   0.001   +0.08%     +0.40%                   
 (完) (编译 王颖/白云; 审校 王丽鑫/张荻)
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