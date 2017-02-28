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货币新闻 | 2017年 2月 28日 星期二 11:10 BJT

芝加哥期市：小麦价格小涨，2月料将录得近一年半最大月线涨幅

    路透悉尼2月28日 - 美国小麦周二小涨，脱离上日触及的近一周低位
，月线仍可能录得17个月最大涨幅，因预期市场对美国出口有强劲需求。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货合约本月累计涨逾4.5%
，或将录得2015年9月以来最大月线涨幅。
    
    小麦价格总体而言受美国农业部稍早预估的出口强劲推动。

    但小麦周一触及每蒲式耳4.38美元的近一周低点，因北半球产量前景乐观而承压。
    
    主力大豆期货基本持平于2月初水准。
    
    主力玉米期货本月累计上扬近3%，为连续三个月上涨。
    
    美元今日盘初持稳，特朗普总统可能推出大规模经济刺激方案并谋 求“历史性”地增加军费，给美元带
来提振。
    
    美国原油期货周二连续第二日上升，即便市场仍受美国增产左右，但石油输出国组织(OPEC)对减产协议的
高执行率提供支撑。
    
    美国股市周一小幅收高，道指连续第12日创下纪录收盘高位，因特朗普表示，他会在周二就基建投资发表
“重大”声明。
        
 以下为0216GMT报价：
 合约            价格     变动     涨跌%   两日涨跌%  30日移动均值    RSI
 CBOT小麦      440.00     1.25    +0.28%      -1.79%        448.85     31
 CBOT玉米      362.25     2.00    +0.56%      -0.48%        367.33     37
 CBOT大豆     1027.00     5.00    +0.49%      +0.24%       1053.84     34
 CBOT稻米        9.61   -$0.02    -0.21%      -0.93%         $9.86     35
 WTI原油        54.14    $0.09    +0.17%      +0.28%        $53.14     63
 汇率                                                                    
 欧元/美元     $1.058   $0.000    -0.01%      +0.23%                     
 美元/澳元     0.7686    0.002    +0.20%      +0.22%                     
 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王颖/艾茂林; 审校 张荻/张若琪)
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