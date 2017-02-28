芝加哥期市：小麦价格小涨，2月料将录得近一年半最大月线涨幅

路透悉尼2月28日 - 美国小麦周二小涨，脱离上日触及的近一周低位 ，月线仍可能录得17个月最大涨幅，因预期市场对美国出口有强劲需求。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货合约本月累计涨逾4.5% ，或将录得2015年9月以来最大月线涨幅。 小麦价格总体而言受美国农业部稍早预估的出口强劲推动。 但小麦周一触及每蒲式耳4.38美元的近一周低点，因北半球产量前景乐观而承压。 主力大豆期货基本持平于2月初水准。 主力玉米期货本月累计上扬近3%，为连续三个月上涨。 美元今日盘初持稳，特朗普总统可能推出大规模经济刺激方案并谋 求“历史性”地增加军费，给美元带 来提振。 美国原油期货周二连续第二日上升，即便市场仍受美国增产左右，但石油输出国组织(OPEC)对减产协议的 高执行率提供支撑。 美国股市周一小幅收高，道指连续第12日创下纪录收盘高位，因特朗普表示，他会在周二就基建投资发表 “重大”声明。 以下为0216GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 440.00 1.25 +0.28% -1.79% 448.85 31 CBOT玉米 362.25 2.00 +0.56% -0.48% 367.33 37 CBOT大豆 1027.00 5.00 +0.49% +0.24% 1053.84 34 CBOT稻米 9.61 -$0.02 -0.21% -0.93% $9.86 35 WTI原油 54.14 $0.09 +0.17% +0.28% $53.14 63 汇率 欧元/美元 $1.058 $0.000 -0.01% +0.23% 美元/澳元 0.7686 0.002 +0.20% +0.22% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王颖/艾茂林; 审校 张荻/张若琪)