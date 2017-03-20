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货币新闻 | 2017年 3月 20日 星期一 09:49 BJT

芝加哥期市：小麦价格攀升逾1%，受美国旱情和美元走软支撑

    路透新加坡3月20日 - 芝加哥小麦期货周一触及一周高位，受美元走
软以及美国冬小麦生长缺少水分的忧虑支撑。
    
    玉米和大豆期货价格在亚洲早盘上涨，但南美供应充沛令涨幅受限。
    
    分析师称，美国硬红冬麦种植区的干旱天气支撑小麦价格，预报中本
周稍后的降雨不大可能增加太大湿度。

    美元周一在亚洲市场保持守势，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上
周给出的利率指引没有很多人原先预计的那般强硬，多头依然在消化失望
情绪。
    
    美元疲软使得美国大宗商品对于海外买家、以及有保值需求的投资者
吸引力上升，为谷物及油籽价格带来一些支撑。
    
    供应充裕以及南美丰产的前景制约了大豆和玉米价格涨势。

    布宜诺斯艾利斯谷物交易所上周表示，阿根廷玉米和大豆产量应会受
到良好天气提振单产的利好影响，并称其可能上调大豆产量预估。
 以下为0108 GMT报价：
 合约      价格     变动    涨跌%   两日涨跌  30日移动均  RSI
                                    %         值          
 CBOT小麦  441.50   5.25    +1.20%  +1.26%    449.71      65
 CBOT玉米  369.75   2.25    +0.61%  +1.02%    373.48      59
 CBOT大豆  1003.50  3.50    +0.35%  +0.20%    1033.53     44
 CBOT稻米  9.93     $0.01   +0.15%  +1.02%    $9.71       82
 WTI原油   48.33    -$0.45  -0.92%  -0.86%    $51.98      28
 汇率                                                     
 欧元/美   $1.075   $0.002  +0.16%  -0.10%                
 元                                                       
 美元/澳   0.7709   0.001   +0.14%  +0.42%                
 元                                                       
    
 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王颖/孙国玉；审校 徐文焰)
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