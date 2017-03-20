芝加哥期市：小麦价格攀升逾1%，受美国旱情和美元走软支撑

路透新加坡3月20日 - 芝加哥小麦期货周一触及一周高位，受美元走 软以及美国冬小麦生长缺少水分的忧虑支撑。 玉米和大豆期货价格在亚洲早盘上涨，但南美供应充沛令涨幅受限。 分析师称，美国硬红冬麦种植区的干旱天气支撑小麦价格，预报中本 周稍后的降雨不大可能增加太大湿度。 美元周一在亚洲市场保持守势，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上 周给出的利率指引没有很多人原先预计的那般强硬，多头依然在消化失望 情绪。 美元疲软使得美国大宗商品对于海外买家、以及有保值需求的投资者 吸引力上升，为谷物及油籽价格带来一些支撑。 供应充裕以及南美丰产的前景制约了大豆和玉米价格涨势。 布宜诺斯艾利斯谷物交易所上周表示，阿根廷玉米和大豆产量应会受 到良好天气提振单产的利好影响，并称其可能上调大豆产量预估。 以下为0108 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 441.50 5.25 +1.20% +1.26% 449.71 65 CBOT玉米 369.75 2.25 +0.61% +1.02% 373.48 59 CBOT大豆 1003.50 3.50 +0.35% +0.20% 1033.53 44 CBOT稻米 9.93 $0.01 +0.15% +1.02% $9.71 82 WTI原油 48.33 -$0.45 -0.92% -0.86% $51.98 28 汇率 欧元/美 $1.075 $0.002 +0.16% -0.10% 元 美元/澳 0.7709 0.001 +0.14% +0.42% 元 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王颖/孙国玉；审校 徐文焰)