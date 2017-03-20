芝加哥期市：小麦价格攀升逾1%，受美国旱情和美元走软支撑

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透新加坡3月20日 - 芝加哥小麦期货周一触及一周高位，受美元走 软以及美国冬小麦生长缺少水分的忧虑支撑。 玉米和大豆期货价格在亚洲早盘上涨，但南美供应充沛令涨幅受限。 分析师称，美国硬红冬麦种植区的干旱天气支撑小麦价格，预报中本 周稍后的降雨不大可能增加太大湿度。 美元周一在亚洲市场保持守势，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上 周给出的利率指引没有很多人原先预计的那般强硬，多头依然在消化失望 情绪。 美元疲软使得美国大宗商品对于海外买家、以及有保值需求的投资者 吸引力上升，为谷物及油籽价格带来一些支撑。 供应充裕以及南美丰产的前景制约了大豆和玉米价格涨势。 布宜诺斯艾利斯谷物交易所上周表示，阿根廷玉米和大豆产量应会受 到良好天气提振单产的利好影响，并称其可能上调大豆产量预估。 以下为0108 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 441.50 5.25 +1.20% +1.26% 449.71 65 CBOT玉米 369.75 2.25 +0.61% +1.02% 373.48 59 CBOT大豆 1003.50 3.50 +0.35% +0.20% 1033.53 44 CBOT稻米 9.93 $0.01 +0.15% +1.02% $9.71 82 WTI原油 48.33 -$0.45 -0.92% -0.86% $51.98 28 汇率 欧元/美 $1.075 $0.002 +0.16% -0.10% 元 美元/澳 0.7709 0.001 +0.14% +0.42% 元 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王颖/孙国玉；审校 徐文焰)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。